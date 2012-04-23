Mehmet Ağar'a sonunda cezaevi bulundu!

Susurluk davasında iki yıl hapis cezası onanan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki kapalı cezaevini tercih etti. Ağar'ın yarın teslim olması bekleniyor.

Terör örgütlerinin hedefinde olduğu gerekçesiyle güvenlikli bir cezaevi için Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a cezaevi bulundu.

Adalet Bakanlığı yetkililerinin Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki kapalı cezaevi önerisini kabul eden Ağar'ın yarın teslim olabileceği belirtiliyor.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.