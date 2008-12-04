Ağar'ın adı bile tehlikeli!

Susurluk davasından yargılanan eski Bakan Mehmet Ağar, NTV’deki ‘’Susurluk ve Ergenekon bağlantısı’’ adlı tartışma programına katılanlara ihtarname gönderdi. Ağar hakkında devam eden bir dava bulunduğunu ve yargı bağımsızlığını hatırlatarak ‘’Kimse benden bahsetmesin, adım geçerse dava açarım’’ dedi.



TBMM Susurluk Komisyonu eski Başkanı Mehmet Elkatmış, gazeteciler Enis Berberoğlu ve Saygı Öztürk ile Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaş’ın katıldığı programda konuklar, Ağar’ın adından bahsetmedi.



Can Dündar’ın sunduğu programda, Mehmet Elkatmış, Susurluk raporlarının Ergenekon davasına bakan heyet tarafından geç istendiğini söyledi. Elkatmış, TBMM Komisyonunun önüne çıkarılan engelleri de anlatarak ‘’Devlet sırrı’’ kavramının yasa ile tarif edilmesini istedi.



Berberoğlu da Susurluk ve Ergenekon olaylarının rant paylaşımı olarak değerlendirdi ve ‘’Ergenekon soruşturmasında ciddi anlamda karaya oturuldu’’ dedi. Saygı Öztürk de, Ergenekon soruşturmasıyla insanların özel hayatlarının tehdit edildiğini savundu.



Türkiye’de insanların telefonla konuşmaya korkar hale geldiğini söyleyen Öztürk, “Ergenekon’la birlikte Türkiye’ye çok şeyler kaybetmeye başladı” dedi. Polis akademisi öğretim üyesi Önder Aytaş ise Ergenekon tutuklamalarının devam edeceğini belirterek, “Bence rahat olsun insanlar. Hakimi de savcısı da gazetecisi de... Korku imparatorluğunun can çekişmeleri bunlar. Dalga dalga devam edecek” diye konuştu.



Ağar yargılanıyor



Mehmet Ağar, Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili "suç işlemek amacıyla silahlı teşekkül oluşturmak" suçundan yargılanıyor. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşmada görevsizlik verdi ve Ağar'ın dosyasını, terör ve organize suçlara bakmakla görevli Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Ağar’ın davası 11 Ağır Cezada görülecek.



3 Kasım 1996’da DYP Milletvekili Sedat Edip Bucak, Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ ve kırmızı bültenle aranan Abdullah Çatlı'nın içinde bulunduğu araç Susurluk'ta bir kamyonla çarpışmış, kaza sonrası Türkiye "derin devlet"i tartışmaya başlamıştı.



Olaylara Mehmet Ağar'ın da adı karışmış ancak milletvekili olan Ağar yargılanamamıştı. Temmuz 2007’de milletvekilliği sona eren Ağar için, yargılamanın önü açıldı. Ağar hakkında ‘’Cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek, gıyabi tutuklu sanık Abdullah Çatlı'nın saklı bulunduğu yeri bildiği halde yetkili mercilere haber vermemek ve gizlenmesine yardım etmek, yasalara aykırı olarak Abdullah Çatlı ve Yaşar Öz'e silah taşıma izin belgesi vermek suretiyle görevi kötüye kullanmak, yasalara aykırı olarak Çatlı ve Öz'e yeşil pasaport verilmesini sağlayarak görevi kötüye kullanmak" suçlamaları bulunuyor.

