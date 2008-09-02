Ağar ile Soylu'nun 'Dilini keserim' tartışması

DP Genel Başkanı Soylu, Mehmet Ağar zamanında seçimlerden önce yapılan bazı harcamaların karşılığı olmadığını ve 5 trilyonluk açık bulunduğunu saptadı. Ağar, "Hesaplarımla uğraşanın dilini keserim" deyince, Soylu, "Dil kesenin dilini keserler" karşılığını verdi.



DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Süleyman Soylu, 22 Temmuz seçimleri öncesinde yapılan harcamalarda 5 trilyon liralık (5 milyon YTL) açık tespit etti. Soylu, eski Genel Başkan Mehmet Ağar’ın, "Hesaplarımla uğraşanın dilini keserim" sözünü de hatırlatarak, "Dil kesenin dilini keserler" dedi.

Anayasa Mahkemesi, DP’nin 1998-2001 tarihleri arasındaki hesaplarında usulsüzlük tespit edip, 600 bin YTL’sini Hazine’ye gelir kaydetti. Bunun üzerine DP, bir daha benzer bir durum yaşanmaması için harekete geçti. Bağımsız bir denetçi firma ile anlaşan Soylu, partinin 2006-2007 hesaplarının denetlenmesini istedi. Firma, bir rapor hazırlayarak Soylu’ya sundu. Raporda, 22 Temmuz seçimleri öncesinde yapılan bazı harcamaların karşılığının bulunamadığı tespiti yer aldı. Soylu bunun üzerine derinleştirilmiş bir başka rapor hazırlanmasını istedi. Bu raporda da seçimler öncesi bazı araştırma şirketlerine verilen paraların karşılık faturası bulunamadığı belirtildi. Soylu konuyla ilgili şunları söyledi:

Bazılarını asla açıklayamayacağım

"Araştırma sonucunda muallakta olan birçok hesap var. Aralarında asla açıklayamayacağım kadar önemli tespitler var. Seçim öncesinde reklam için farklı şirketlerle anlaşma yapılmış. Bizim kayıtlarımızda bu şirketlere 5 trilyon lira verildiği yer alıyor. Ancak bunlara ilişkin bir belge bulunmuyor. Bu şirketlerin bazılarını bulduk, bize belge veremediler. Bazılarını hiç bulamadık. İnternet reklamı için trilyonun üzerinde para harcanmış gözüküyor. Ancak bu konuda da eksikler var. Hatta birinin hiç faaliyetini bulamadık. Bu paranın nereye gittiğini bulmak, partimizin kurumsal kimliği açısından son derece önemli."

132 ilde aday yoklaması

Hesaplar incelenirken en çok dikkat çeken konulardan birini de aday belirleme yoklamaları oluşturdu. Bu konudaki anket faturalarını inceleyen denetçi, 81 ili olan Türkiye’de il aday belirlemeleri için, niçin 132 yoklama yapıldığını anlamaya çalışıyor.

Gizli genelge

Soylu, denetçinin raporlarının ardından il teşkilatlarına gizli bir genelge yollayarak, "Bu araştırma şirketlerine itibar etmeyin. Onlar yüzde 15 diyorlardı, sonuç bu çıktı" uyarısında bulundu.

Bu laflar bana işlemez, parti işi

Soylu, Ağar ile kişisel bir sorunu olmadığını, bunu partinin kurumsal kimliği için yaptığını söyledi. Ağar’ın, "Hesaplarımla uğraşanın dilini keserim" sözünü hatırlatan Soylu, "Dil kesenin dilini keserler. Bu laflar bana işlemez. Bu şahsımla alakalı değil, partimle ilgili" dedi.



