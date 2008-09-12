Ağar hastaneye kaldırıldı

JFK Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Meriç, Mehmet Ağar'ın rahatsızlığına ilişkin, "Sıvı kaybına bağlı tansiyon düşmesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Hastanede gazetecilere bilgi veren Meriç, Ağar'ın saat 19.30 sıralarında iftarını yaparken birden bire bayıldığını, aşırı terleme ve tansiyon düşmesi nedeniyle 5-10 dakika içerisinde hastaneye getirildiğini söyledi.

Ağar'ın tansiyonunun normale döndüğünü ve klinik durumunun iyi olduğunu ifade eden Meriç, yoğun bakım ünitesinde tetkiklerinin yapıldığını kaydetti. Meriç, "Tetkiklerde şu ana kadar herhangi bir kalp krizi izine rastlamadık. Nörolojik olarak yapılan muayenesinde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır" diye konuştu.

Mehmet Ağar'ın bir gün önce ishal olduğunu ve bugün oruç tuttuğunu ifade eden Meriç, "Aşırı terleme ile sıvı kaybı olmuştur. Sıvı kaybına bağlı olarak bir tansiyon düşmesi olduğunu düşünüyoruz, ama tetkikleri yapacağız" dedi.

Ağar'a şu an sıvı verildiğini ve bir süre sonra normal servise alınacağını ifade eden Meriç, "Kendisi iyi durumdadır. Tansiyonu 11 civarındadır. Nabzı 60-70 civarında değişmektedir. Yarın bu tetkikler doğrultusunda anjiyo yapılacaktır. Tahmin ediyorum yarın kesin sonuca varılacaktır" şeklinde konuştu.

Bu arada, Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu, eski bakanlardan Necdet Menzir ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de hastaneye gelerek, Ağar'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.