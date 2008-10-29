Ağar: Devlet istesin hesap vereyim

Eski DP Genel Başkanı Mehmet Ağar, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün Susurluk ve Ergenekon ile ilgili suçlamalarına sert cevap verdi. Eymür'ün "Topal cinayetinden sonra Ağar'la konuştum. 'Tosunları G. Doğu'ya göndereceğim' dedi" şeklindeki sözlerini değerlendiren Ağar, o dönemdeki faaliyetleriyle ilgili muhatabının MİT olduğunu belirterek 'Devlet isterse konuşurum' dedi.Eymür'ün iddialarını "yüz sene evvelki laflar" diye niteleyen Ağar "Bıktık usandık. Bunlar aslı, astarı olmayan şeyler. Bunlar 15 sene önce gündeme geldi, hesabı verildi. Bizim siyasette ne söylediklerimiz biliniyor. Bu arkadaşa sorarlar, sen 15 senedir neredeydin?" dedi.Eymür'ün kendisi tarafından muhatap alınması için çok gayret sarfettiğini kaydeden Ağar, şöyle konuştu: "O arkadaş Ergenekon'dan tanıdığım birisini bulup da bana yamamak için çok özel bir gayret içinde. Kendisini muhatap almam için bunları yapıyor. Ama muhatap almayacağım. Benim bu saçmalıklara verecek bir cevabım yok."Muhatabının MİT olduğunu söyleyen Mehmet Ağar, devletin Eymür'ün gündeme getirdiği konuları sorması durumunda cevap vereceğini söyledi.Mehmet Ağar, "Benim muhatabım MİT'tir. Bu şahıslar değil. MİT sorsun cevap vereyim. Devlet sorsun cevap vereyim. Zaten 15 yıldır soruyorlar cevap veriyorum. Ama bu arkadaş bu iddiaları ortaya atıyor ki kendince ben onu muhatap alacağım. Benim faaliyetlerim öyle gizli saklı işler değil. Devlet de bunların hepsinin kaydı vardı. Ama devlet bana sorarsa yine cevap veririm" dedi.