Ağar davası uzamaya müsait!

Susurluk davasının son sanığı Mehmet Ağar, 12 yıl aradan sonra yargılanmaya başlandı ancak dava, yasal değişikliklere rağmen yasa ihlaliyle başladı.Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Ağar'ın dosyasını görevsizlik kararı vererek terör suçlarını bakmakla yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 3 Kasım 1996'daki Susurluk kazasından sonra ortaya çıkan ilişkilerde ismi ön sıralarda yer tutan ve bu nedenle "Çete oluşturduğu" iddiasıyla hakkında fezleke hazırlanan Ağar dün yargılanmaya başladı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkması gereken Mehmet Ağar duruşmaya katılmadı. Ağar'ın Mahkeme'ye, 5 günlük sağlık raporu gönderdiği ve raporda, geçen ramazan ayındaki iftarda da bayılmasına neden olan rahatsızlığının gösterildiği öğrenildi.Duruşma, savcının sürpriz bir mütalaasıyla başladı. Savcı, Ağar'ın yargılandığı "çete oluşturma" suçunun eski DGM'ler yerine kurulan Geniş Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nde olduğunu savundu ve görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi. Mütalaadan sonra söz sırası alan Ağar'ın avukatları da "takdir mahkemenin" diyerek itiraz etmediler. Mahkeme, savcılığın mütalaasına katılarak, kendilerinin görevli olmadığı, görevli mahkemenin 11. Ağır Ceza Mahkemesi olduğu gerekçesiyle dosyayı buraya göndermeye karar verdi.3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararında "Susurluk Davası'nın önceki sanıklarının İstanbul DGM'de yargılandıkları, DGM'ler kalktıktan sonra da Geniş Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurulduğu ve bu nedenle Ağar'ın da Geniş Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiği" görüşünü işlediği öğrenildi.Bu durum, Mahkeme'nin 2001'deki yasa değişikliğini dikkate almadığını ortaya koydu. Bu tarihteki değişiklikle silahlı terör örgütü dışındaki çete suçlarıyla ilgili davalara bakma görevi normal ağır cezalara verilmişti. 3. Ağır Ceza'nın "Susurluk davasının önceki sanıkları DGM'de yargılandı, bu nedenle Ağar'ın da DGM yerine kurulan mahkemede yargılanması gerekir" görüşünü, Susurluk davasının sonuçlanma tarihini de çürütüyor. 6 No'lu DGM'deki Susurluk davası 12 Şubat 2001'de yani, çete suçlarının DGM kapsamından çıktığı tarihten önce sonuçlanmıştı.