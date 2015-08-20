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Ağaoğlu'nun sevgilisi: Tavuğun cesedini üzerime attı

Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Hazal Mesudiyeli'nin, Instagram hesabında paylaştığı not dikkat çekti

20 Ağustos 2015 14:35

Ali Ağaoğlu’nun sevgilisi Hazal Mesudiyeli Instagram hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Ağaoğlu’nu elinde tavukla fotoğraflayan Mesudiyeli, fotoğrafın altına;  “Cesedini kucağıma attı!” notunu yazdı.

Ali Ağaoğlu’nun inişli çıkışlı ilişki yaşadığı genç sevgilisi Hazal Mesudiyeli, önceki gün işadamının Ortaköy’deki villasında çektiği fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Ağaoğlu’nu elinde tavukla fotoğraflayan Mesudiyeli, o kareyi Instagram’da paylaştı, altına da ilginç bir not düştü: “Cesedini kucağıma attı!”

Ağaoğlu ve Hazal Mesudiyeli bir araya gelince sık sık mutluluk pozu veriyor.

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