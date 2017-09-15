Ağaoğlu'na, Bodrum'da Çinli ortak

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- İŞADAMI Ali Ağaoğlu, Bodrum\'da yeni bir cazibe merkezi yaratacak projeyi hayata geçirmek için Hong Konglu ve Çinli yatırımcılar ile görüştüklerini belirtti. Ağaoğlu, yabancı yatırımcıların Bodrum\'daki araziye hayran kaldığını söyleyerek detayları görüşüp ön protokol imzaladıklarını açıkladı.

İstanbul\'da yaşayan ve yaz aylarının önemli bölümünü Bodrum\'da geçiren iş adamı Ali Ağaoğlu, Bodrum\'a 20 kilometre uzaklıktaki Dörttepe Mevkii\'nde 12 milyon metrekare büyüklüğündeki arazisi üzerinde yılın 12 ayı yaşayacak bir turizm şehri projesini hayata geçirecek. Yapılan açıklamada, Çin\'deki bir holdingin üst düzey yöneticileri ile Bodrum arazisini gezdiklerini anlatan Ali Ağaoğlu, \"Hong Kong ve Çin\'deki inşaat yatırım grubu ile Bodrum\'da 12 ay yaşayacak bir turizm şehri oluşturmak için ön anlaşma imzaladık. 15 kişiden oluşan bir ekip bizi ziyaret etti. Bir haftadır Bodrum ve İstanbul\'daki projelerimizi gezip bilgi aldılar. Bizi zaten tanıyorlardı, daha da yakından tanıma fırsatı buldular\" dedi.

Ağaoğlu, Çin\'in tarihi İpek Yolu\'nu canlandırmak üzere yatırım planladıklarını belirterek belirterek \"Çin\'in tarihi İpek Yolu\'nu canlandırma girişimi \'Bir Kuşak Bir Yol Projesi\' tam olarak aktif hale geldiğinde, 68 ülkede yapılacak altyapı yatırımlarından Türkiye de payına düşeni alacak. Çinli yatırımcılar için Bodrum batıya açılan pencere olacak. Devlet destekli stratejik bir proje olduğunu ve Türkiye\'ye mutlak yatırım yapmak istediklerini söylediler. Bize gelen yatırımcılar Hong Kong\'lu finansal yatırımcı ve sigorta şirketleri ile Çin\'in en büyük inşaat şirketlerinden oluşuyor. Bodrum\'da planladığımız turizm şehri Türkiye\'nin yeni cazibe merkezi olacak\" dedi.

\'BODRUM\'DA YENİ BİR MİAMİ YARATACAĞIZ\'

12 milyon metrekarelik arazinin Bodrum\'un en büyük arazisi olduğunu belirten Ağaoğlu, \"Dünyanın ilgisini çekecek bir turizm şehri konsepti geliştiriyoruz. Projenin içerisinde, golf sahaları, oteller, rezidanslar, villalar, üniversite, okul, ofisler, ticari alanlar, fuar alanı, teknopark, sağlık tesisleri ile çeşitli rekreasyon alanları bulunacak. 12 ay yaşayacak bir turizm şehri olacak. Burada konsepti, mimari tasarımı ve arazinin büyüklüğü ile Avrupa\'nın en büyük turizm şehrini inşa etmeyi planlıyoruz. Bodrum\'da sadece uluslararası yatırımcı değil yerli yatırımcıları da hedefliyoruz. Bodrum\'u yeni bir Cannes ve yeni bir Miami yapacak çalışma içerisindeyiz. Projemiz 2.5 milyar dolara mal olacak\" dedi. Hong Kong ve Çinli yatırımcılar ile gerçekleştirdikleri toplantıda kendilerine arazi ve proje ile ilgili bilgi verdiklerini söyleyen Ağaoğlu \"Yatırımcılar ile uzun süren toplantılar gerçekleştirdik. Kendilerine arazinin bulunduğu lokasyon ve geliştirmeyi arzu ettiğimiz konsept hakkında çeşitli bilgiler aktardık. Projenin büyüklüğü karşısında etkilendiler. Bodrum\'un orijinal bir turizm destinasyonu oluğunu ve doğu ile batıyı birleştirecek bir projenin heyecan verici olduğunu belirttiler. Ağaoğlu olarak inşaat alanındaki gücümü ve ekibimin başarısını gördüklerinde Bodrum projesi ile ilgili ilerlemek istediklerini söylediler\" diye konuştu.

BODRUM\'DAN SONRA İSTANBUL\'DA DA BİLGİ ALDILAR

Çinli yatırımcıların İstanbul\'daki projelerini gezdiklerini belirten Ali Ağaoğlu, \"Başta gurur duyduğumuz Maslak 1453 projemizde, ticari alanları, Nişantaşı Üniversitesi kampüsünü ve meydanları gezdirdik. Yatırımcılar, Maslak 1453\'e hayran kaldı. Özellikle Cadde 1453\'ten övgü ile söz ettiler. Türkiye için büyük önem arz eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi inşaatını yerinde görme fırsatı buldular. Türkiye\'nin jeopolitik ve stratejik önemine vurgu yaptılar. Özellikle Türkiye\'ye ekonomik açıdan sınıf atlatacak bir proje olduğunu belirttiler. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi\'ni Hong Kong\'un tamamlayıcısı olarak görüyorlar. Avrupa\'nın en büyük yaşam kulübü olan MyClub tesisimizde spor ve sağlık ünitelerini ziyaret ettiler\" dedi.



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