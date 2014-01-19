Ağaoğlu: TÜRGEV'e 20 dönüm arsa verdiğim yalandır

Ağaoğlu Şirketler Grubundan, "TÜRGEV'e Ataşehir'de 20 dönümlük arsa verilmesi' iddialarının gerçeği yansıtmadığı, hiçbir biçimde böyle bir arsanın verilmediği, bu tür bir pazarlığın da söz konusu olmadığı bildirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün gündeme getirdiği 20 dönümlük arsa konusuna ilişkin Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Ağaoğlu Şirketler Grubundan yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği 'Başbakan'ın ailesinin de yönetim kurulunda yer aldığı TÜRGEV Vakfına Ataşehir'de 20 dönümlük arsa verilmesi' iddiaları karşısında kamuoyunu bilgilendirme gereğinin doğduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun son iki günden bu yana gerçekleştirdiği mitinglerde, söz konusu iddiayı ifade ettiği anımsatılan açıklamada, "Adı geçen vakfa hiçbir biçimde böyle bir arsa verilmediği gibi bu tür bir pazarlık da söz konusu olmamıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde 17 Aralık'tan bu yana devam eden siyasal tartışmaların odağına grubumuzun yerleştirilmesinden ve ileri sürülen argümanlarda grubumuz adının sıklıkla anılmasından derin bir üzüntü ve rahatsızlık duymaktayız. Türk ekonomisinin lokomotifi niteliğindeki inşaat sektörü ve bu sektörün en önemli oyuncularından biri olarak grubumuz, yürütülen bu tartışmalardan büyük zarar görmektedir. Halen yargı süreci devam eden Bakırköy 46 projemizin imar planlarıyla ilgili yürütülen bu tartışmalar, adil yargılamayı olumsuz etkilemeye yönelik sonuçlara yol açabilecek nitelik taşımaktadır.

Basın ve Sayın Kılıçdaroğlu tarafından sıklıkla dile getirilen bu proje esasen kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde yapılan bir plandır. Kentsel dönüşüm projeleri yasalar tarafından da teşvik edilen bir uygulamadır. Tüm işlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tam bağlılıkla yerine getirdiğimizi ve verilemeyecek hiçbir hesabımızın olmadığını kamuoyunun özellikle bilmesini isteriz. Ayrıca herkesin ulaşabileceği tapu kayıtları ortadadır ve bu konunun aydınlatılması amacıyla Sayın Cumhurbaşkanlığı makamına, TBMM Başkanlığına ve Vakıflar Genel Müdürlüğü makamlarına müracaat ederek tapu kayıtlarının incelenmesini ve gerçeğin tespiti için başvurularda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız."