Ağaoğlu site inşası için 48 mezar yeri taşındı

Ali Ağaoğlu'nun My World Europe sitesine giden yolun inşası için 48 mezarın ailelere haber verilmeden taşındığı ortaya çıktı.

Başakşehir'e bağlı Ayazma bölgesinde Ali Ağaoğlu'nun gecekondu bölgesi yıkılmasının ardından yerine inşa ettiği My World Europe sitesinin arkasında yer alan mezarlık beş ay önce Hadımköy'deki Gülbahçe mezarlığına taşındı.

Bianet.org'dan Nilay Vardar'ın haberine göre, taşınan mezarlar arasında 2001 ölüm orucunda yaşamını yitiren Sibel Sürücü'nün de mezarı bulunuyor.

Sürücü'nün ailesi Tokat'ta yaşıyor. Anne Sakine Sürücü, her sene olduğu gibi bu yıl da 22 Nisan'da kızının ölüm yıldönümünde anma yapmak için mezarlığını ziyarete geldi. Kendilerine haber verilmeden çocuklarının mezarının Başakşehir'den Hadımköy'e taşındığını öğrenen Sürücü ailesi hukuki yollara başvuracak.

Öncesinde Sürücü'nün dayısı Şenol Budak, mezarlığı temizlemeye gittiğinde boş mezarları gördü. Budak, 'Küçükçekmece mezarlık müdürlüğünü aradım. 'Size ulaşamadık. Bakanlıktan izin aldık, her şeyi kurallara uygun şekilde hoca eşliğinde yaptık' dedi. Ağaoğlu projesi başladıktan sonra mezarlığın başka yere taşınacağı söylentileri vardı. Ancak tapumuz olduğu için bize haber verileceğini düşünmüştük.' dedi.

Kızının İkitelli'de gömülme vasiyeti olduğunu söyleyen Anne Sakine Sürücü ise şöyle konuştu: 'Hadımköy'deki mezarlığa gittik, kızımın mezar taşını alıp koymuşlar. Ben nereden bileyim, kızımın kemiklerini alıp gerçekten oraya mı koydular. Başka kemiklerle karıştırdılar mı. Ben nasıl güveneyim ki.'

Küçükçekmece Mezarlık Müdür Yardımcısı Süleyman Edin şöyle konuştu: 'Ulaşabildiğimiz bizde adresi olan kişilere ulaştık. Ulaşılamayanlara kendileri varmış gibi doktorla, imamla, dini vecibeleri yerine getirilerek naklettik. Biz mezarlıkta ilan ettik, bize müracat edin diye. Beş ay oldu nakil olalı, bu aileler ne kadar ilgisizler ki ziyarete gelmiyorlar.

Mezarlık Başakşehir belediyesinin imar planı gereği bakanlık onayıyla değiştirildi. Bizim inisiyatifimizde olan bir şey değil. Şehit mezarını da bekletiyoruz. Çünkü aile Genelkurmaydan şehitlik belgesi almak için bekliyor. Alırlarsa Edirnekapı Şehit Mezarlığı'na nakledilecek.'

Ailenin avukatı Sevinç Sarıkaya, belediyeden mezarlığın hangi amaçla nakil edildiğini öğreneceklerini ancak amaç ne olursa olsun yönetmelik gereği aileye haber verilmek zorunda olduğunu söyleyerek hukuki süreci başlattıklarını belirtti.