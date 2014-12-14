Ağaoğlu: İnsan dişleri yüzünden aşkını bile kaybedebilir

Zamanında dişlerine iyi bakmayan, hekimi koltuğuna geç oturan ve sekiz tane implant yapılan işadamı Ali Ağaoğlu, “İnsan dişleri yüzünden aşkını meşkini bile kaybedebilir” dedi.

Sabah gazetesinin Günaydın ekinde yer alan söyleşide Ağaoğlu’nun açıklamalarından bazıları şöyle:

Size diş fırçalamayı kim öğretti hatırlıyor musunuz?

Diş fırçalamayı ilk kez çizgi filmlerde görmüştüm. Dişlerimi fırçalamaya başladığım ilk zamanlar, bir oyun oynuyorum sanmıştım.

Diş hekiminden korkar mısınız?

Ben bir tek Allah'tan korkarım. Allah'tan başka çok korktuğum bir şey yok. Ama yine de; sağlık işindeki insanlardan uzak durmak iyidir. Çünkü onların kesici ve delici aletleri olur. Sen hemşehrim olduğun için, sana gelirken benim emaneti bile arabada bırakıp öyle geliyorum.

Sigaradan dişlerim sarardı

Bugüne kadar dişlerinizle ilgili ne tür sorunlar yaşadınız?

Gençlik yıllarımda, yoğun sigara içmekten diş etimde sorunlar olurdu. Diş kayıplarım vardı.

Sizce bir insan dişlerine en büyük zararı nasıl verir?

En önemli hata, zamanında diş hekimine gitmemek. Ama her şeyden önemlisi sigara, sigara, sigara!

Dişlerinizle ilgili bir pişmanlığınız var mı?

Basit gibi görünen bir diş probleminin, kalp krizi veya ereksiyon gibi büyük sonuçları olduğunu hayal bile edemezdim. İnsan dişleri yüzünden, aşkını meşkini bile kaybedebilir ve bunun dönüşü de yok hemşehrim.

Diş sağlığınızı korumak için neler yapıyorsunuz?

Kalp sağlığını korumak isteyen insan, nasıl ki sporuna dikkat ediyor, sebzesini, etini, balığını dengeli yiyorsa; ben de dişlerimi nasıl fırçalayacağımdan dişlerime iyi bakmazsam kronik diş enfeksiyonu kapma riskine kadar her şeyi öğrendim artık. Onu da geç; diş etinde enfeksiyon oluşunca, erkenden yaşlanma gibi bir sonucu da var. Madem yaşı durduramıyoruz, en azından dişimize iyi bakıp yaşlanmayı durduralım.

Diş estetiğine karşı mısınız?

Karşıyım, hem de çok karşıyım. Sağlam dişine zarar verene de karşıyım. Bir insan diş sağlığına zarar vermeden dişine estetik yaptırıyorsa; o insan zaten mutlu olur, kendini iyi hisseder. Güzel insanın sağlığı da yerinde olursa, hayatın her alanında performansı artar.

Çalışmak dışında neler yapıyorsunuz? Sıradan bir gününüz nasıl geçiyor? Hobileriniz var mı?

Önce iş, sonra aşk; benim felsefe bu. Bir de spor amaçlı şınav çekiyorum.

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