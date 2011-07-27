Ağaoğlu: İlk ihaleyi ortaokulda kazandım

T24 - Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, CNN Türk’te Mesut Yar’ın “Burada Laf Çok” programına konuk olarak iş ve özel yaşantısına ilişkin soruları yanıtladı.













İzleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Ali Ağaoğlu’nun iş ve özel yaşamına ilişkin bazı kesitler: Karadeniz kökenli bir ailenin çocuğuyum. Babam hem müteahhitti, hem tüccardı ve başarılı bir işadamıydı. Onun yanında yetiştim.



Babam çok otoriter bir adamdı. Ben hala babamın yanında sigara, içki içemem. Şu anda 87 yaşında. Babamdan 1978 senesinde ayrıldım. Kuşak çatışması nedeniyle ayrıldım. Kısa dönemde para kazanmayı başardım. Babamdan ilk aldığım servet iş yapma yeteneğiydi. Paradan ziyade bana verdiği en büyük servet; ilkokuldan beri işin içine sokarak iş yapma yeteneğini kazandırdı. 3-5 senede gerekli parayı kazandım.

Eğitim gönüllüsü insanım



Ben eğitim gönüllüsü bir insanım. Eğitim olmazsa olmaz. Türkiye genç bir nüfusa sahip. Bu Türkiye’nin en büyük değeri. Eğitim çok önemli ama eğitimle birlikte kaliteyi de beraberinde geliştirmek lazım. Üninversitelerle bu konuda işbirliğinin az olduğunu düşünüyorum. Çocuk üniversitede eğitimini alırken pratikte de eğitmemiz lazım. Özel sektörün de bu konuda gayreti yok. Genç mezun oluyor ama yetişmesi için 2-3 yıl emek harcıyoruz. İnşaat sektöründe özellikle staj için müracat eden çok fazla oluyor. Staj için başvuran şirketlerin başındayız. Genelde stajyerler işin içine sokulmaz, çay getirtilir, fotokopi çektirilir. Bize gelen stajyerleri ise ‘Muhakkak onun burnunu şantiyenin çamuruna sokun’ derim. Şu anda 300’ün üzerinde stajyer genç var bizim şirkette.

Herşeyi devletten beklemeyin



Türkiye’de işsizlik kriz döneminde arttı. Ekonominin toparlandığı dönemlerde tek haneli rakamlara inmeye başlardı. Genç kesimde daha yüksek. Genç nüfusa iş ve aş vermek lazım. İşadamlarının görevi genç nüfusa iş ve aş vermektir. Türkiye’nin böyle bir sosyal sorunu var. Her şeyi devletten beklememek lazım. Yoksa sosyal olaylara gebe olur Türkiye. Eğer ülkeme katma değer yaratabiliyorsam istihdam yaratabiliyorsam çok mutlu olurum. Türk insanının yaşam standardının çok daha yukarıda olması gerektiğine inanan bir insanım.

Kaç tane kredi kartı var?



İki tane kredi kartım var. Limiti var. Hiçbir zaman hesapsız kitapsız bir adam olmadım. İsrafım olmadı. Hayatta para kazanmasını çok iyi beceren bir insanım ama harcamasını çok beceren bir insan değilim. İyi arabalara binmeyi severim. Arabayı kendim kullanırım. Şoförden tasarruf ederim. Bir de giyime para harcarım. Günde 15-18 saat çalışan bir insanım. Üç gün üst üste tatil yaptığımı hatırlamıyorum. Bütün sezon Uludağ’a iki kere gidebildim iki gece kalabildim. Şubat ayında otel satın aldım, daha oteli görmeden satın aldım. 5 ay oldu daha oteli göremedim bile.

Ortaokulda ihale kazandım



Babamın yanındaydım. Daha ortaokuldayken çalışmaya başladım. Ekmek fırınımız vardı. Fırında muhasebe hesaplarını tutardım. Kadınlar börekleri tepsilerde yapar ekmek fırınına pişirmeye getirirdi. Tepsi paralarını ben alırdım. İlk paramı orada kazandım. Ortaokulda spor kolu başkanıydım. Ortaokulda tenis kortu ihalesine girdim, kazandım.

Mesaj çekmesini bilmiyorum



Ali Ağaoğlu programda özel hayatına ilişkin ise şu mesajları verdi:



- Her sene Uludağ’da akrabalarımı 3 gün ağırlarım. Soyadı Ağaoğlu olan 900 kişi doluyor ama dönem dönem de alıyoruz.



-Ben daha telefonla mesaj bile çekmiş bir insan değilim.



-Hayatımda biri var. Eşimden ayrılalı 14-15 sene oluyor. Arkadaşlarım oluyor. 1954 doğumluyum ama. 22 yaşındayım! -Ben ilişkilerimde her zaman istikrara önem veren, günlük ilişkiyi yaşamayı sevmeyen bir insanım. Sağlıklı yakışıklı bir insanım tabii ki bayan arkadaşlarımız olacak. Kaşı gözü oynayan bir insan hayatımda olmadım, olamadım da zaten, çapkın değilim.



- Kadında fiziki güzellik önemli. Ama bir kadınla sohbet edemiyorsam, sohbetinden bir elektrik alamıyorsam espriden anlamıyorsa, karşılık veremiyorsa istediği kadar güzel olsam ilgimi çekmez.



-Sıfırdan başlamak zorunda kalsam kazma küreği alır rahatlıkla 3 kişinin yaptığı işi bir günde yaparım. Çalışmaktan hiç yılmadım. Lavabo tıkansın elimi sokar açarım.



-Veliahtım oğlum, Londra’da eğitimini tamamladı. 17 yaşında kızım var o benim prensesim. Ona çok inanıyorum ve güveniyorum. İnanılmaz gözlemci şu anda lise eğitimini tamamlıyor. Ondan da çok umutluyum.



-Riyakar yalancı adamı hayatta sevmem. Tembel adamı hayatta sevmem. Çalışan didinen mücadele etmesini seven insanları tercih ederim.



-Çok uzun CV’leri hayatta okumam, hemen çöpe atarım.



-Türk Sanat Müziği, Türk Pop Müziği severim. Roll Royce’de kemençe dinleyen insan tek insan benim.



-5 çocuk yapacağım, çalışmalara devam







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