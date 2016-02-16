Ağaoğlu CEO'su: Mimarlar Odası'na operasyon yapılsın!

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Hasan Rahvalı, 'ranta dayalı olduğu gerekçesiyle' inşaat projelerini kamu yararına yargıya taşıyan Mimarlar Odası’nı ‘terörist’ olarak nitelendirip odaya yönelik operasyon yapılmasını istedi. Rahvalı, "Mimarlar Odası devletin ne kadar stratejik, planlı, şehir planı varsa karşı. Ya sen meslek örgütü müsün, terörist misin siyasetçi misin nesin?” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, KONUTDER’in basın toplantısında konuşan Rahvalı, Mimarlar Odası’nı 100’ü aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği Ankara katliamında internet sitesine ‘İsyandayız’ yazısını koyduğu gerekçesiyle eleştirdi. Katliamla aynı günkü milli maçın ‘lezzetini yaşayamamak‘tan şikayet eden Rahvalı, şunları söyledi: “Terörist deyince ille de eli silahlı olması gerekmiyor. 10 Ekim günü milli maçımız vardı. Onun zaferini lezzettini yaşayamadık. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Ama o günden bugüne kaç tane de şehit verdik. Sitede o şehitlerden bahsetmiyor. Siz kimden yanasınız?”



Savcılara suç duyurusu



Bu noktada Mimarlar Odası’na Fethullah Gülen Cemaati’ne yapılan operasyonların benzerlerinin yapılması için çağrıda bulunan Rahvalı, “Paralel yapıların üzerine gidildiği kadar Mimarlar Odası’na da bir operasyon yapılması lazım. Buradan savcılara suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Mimarlar Odası devletin ne kadar stratejik, planlı, şehir planı varsa karşı. Ya sen meslek örgütü müsün, terörist misin siyasetçi misin nesin?” diye konuştu.



Muhcu: Tehdit edemez





Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu ise, Rahvalı’nın ifadelerini, “Söz konusu açıklamalara göre hukuki adım atarız. Kimse meslek gruplarını kamu yararını savunuyor diye tehdit edemez” diyerek eleştirdi.