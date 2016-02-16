T24 LogoT24 Logo
Çevre

Ağaoğlu CEO'su: Mimarlar Odası'na operasyon yapılsın!

"Mimarlar Odası devletin ne kadar stratejik, planlı, şehir planı varsa karşı. Ya sen meslek örgütü müsün, terörist misin?"

16 Şubat 2016 16:08

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Hasan Rahvalı, 'ranta dayalı olduğu gerekçesiyle' inşaat projelerini kamu yararına yargıya taşıyan Mimarlar Odası’nı ‘terörist’ olarak nitelendirip odaya yönelik operasyon yapılmasını istedi. Rahvalı, "Mimarlar Odası devletin ne kadar stratejik, planlı, şehir planı varsa karşı. Ya sen meslek örgütü müsün, terörist misin siyasetçi misin nesin?” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, KONUTDER’in basın toplantısında konuşan Rahvalı, Mimarlar Odası’nı 100’ü aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği Ankara katliamında internet sitesine ‘İsyandayız’ yazısını koyduğu gerekçesiyle eleştirdi. Katliamla aynı günkü milli maçın ‘lezzetini yaşayamamak‘tan şikayet eden Rahvalı, şunları söyledi: “Terörist deyince ille de eli silahlı olması gerekmiyor. 10 Ekim günü milli maçımız vardı. Onun zaferini lezzettini yaşayamadık. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Ama o günden bugüne kaç tane de şehit verdik. Sitede o şehitlerden bahsetmiyor. Siz kimden yanasınız?” 


Savcılara suç duyurusu


Bu noktada Mimarlar Odası’na Fethullah Gülen Cemaati’ne yapılan operasyonların benzerlerinin yapılması için çağrıda bulunan Rahvalı, “Paralel yapıların üzerine gidildiği kadar Mimarlar Odası’na da bir operasyon yapılması lazım. Buradan savcılara suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Mimarlar Odası devletin ne kadar stratejik, planlı, şehir planı varsa karşı. Ya sen meslek örgütü müsün, terörist misin siyasetçi misin nesin?” diye konuştu.


Muhcu: Tehdit edemez



Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu ise, Rahvalı’nın ifadelerini, “Söz konusu açıklamalara göre hukuki adım atarız. Kimse meslek gruplarını kamu yararını savunuyor diye tehdit edemez” diyerek eleştirdi.

ETİKETLER

ağaoğluşirketgrupceohasan rahvalıankara katliamımilli maçlezzetmimarlar odasıisyandayızsoruşturmateröristoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24