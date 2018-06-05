Ağaoğlu: "Şahlanışa geçme sürecimiz kolay olmayacak"

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, camialarının yeniden şahlanışa geçme sürecinin kolay olmayacağını belirterek, \"Yeniden \'şahlanışa\' geçme sürecimiz elbette kolay olmayacak. Camiamızı yalanlarla kandırmak yerine \'gerçekleri\' anlatarak yolumuza devam etmek zorundayız. Ama bunları yaparken ne sportif anlamda yarıştan kopacağız ne de idari anlamda kurumsallığımızdan ödün vereceğiz. Sizden sadece şunu istiyorum. Bize güvenin!\" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün dergisinde yer alan yazısında kulübün ekonomik ve sportif hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu, taraftarlardan güven istedi. Mazbatayı aldıklarından bugüne bir buçuk aylık bir zamanı geride bıraktıklarını söyleyen Ağaoğlu, \"Müthiş bir tempo içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz andan itibaren ilk hamlelerimizden biri Trabzonspor camiasının yeniden bütünleştirmek çabası oldu. Bordo-Mavi renklere gönül vermiş kişi, kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz temaslarda niyetimiz, bu camianın mevcut potansiyelini açığa çıkarmaktı. Bu potansiyeli harekete geçirmek, Trabzonspor adına faydaya dönüştürmek için başka projelerimiz de olacak. Nisan ayı ortasında başlattığımız destek kampanyası da bu bağlamda düşünülebilir. Tüm taraftarlarımızın kulübümüzün içinde bulunduğu darboğazdan kurtarmak için taşın altına elini koyması, Trabzonspor\'un bir parçası olduğunu hatırlaması ve dahası yürekten hissetmesi anlamına gelmektedir. Taraftarlarımızın büyük yahut küçük meblağ demeden bu kampanyaya katkı sağladığını görmek bizim için kıvançtır. Tüm taraftarlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Onların kampanyaya erişimleri için daha pratik bir yol olarak geçtiğimiz haftalarda SMS kampanyasını da başlatmış bulunuyoruz. Herkesi tekrar bu seferberliğin bir parçası olmaya; Trabzonspor\'u omuzlarımızda yeniden yükseltmeye davet ediyorum\" dedi.

\"BİZE GÜVENİN\"

Trabzonspor Kulübü\'nün dünyasına uygun, geleceğini şekillendirecek adımlar attıklarını, atmaya da devam edeceklerini anlatan ve taraftarlara seslenen Ağaoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

\"Hem takım olarak hem de idari anlamda çok ciddi atılımlara ihtiyacımız var. Özellikle son dönemlerde yapılan yanlışlıklar kulübümüzü büyük bir ekonomik çıkmazın içine sürükledi. Deyim yerinde ise artık \'deniz\' bitti. Şimdi buradan çıkma, yeniden \'şahlanışa\' geçme sürecimiz elbette kolay olmayacak. Bizler boş vaatlerle camiamızı yalanlarla kandırmak yerine \'gerçekleri\' anlatarak yolumuza devam etmek zorundayız. Ama bunları yaparken ne sportif anlamda yarıştan kopacağız ne de idari anlamda kurumsallığımızdan ödün vereceğiz. Sizden sadece şunu istiyorum. Bize güvenin!\"

\"HAK ARAYIŞIMIZDA KENETLENEREK YOLA DEVAM ETMELİYİZ\"

3 Temmuz 2011\'deki şike sürecindeki hak arayışlarının taraftarla kenetlenerek devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, \"Göreve gelirken verdiğimiz sözlerden bir tanesi de 3 Temmuz 2011\'de açığa çıkan şike olayının bir süreç olduğunu ve bu sürecin unutulmamasıydı. Trabzonspor olarak hakkımıza kavuşana değin sürecin sürdürüleceği şeklindeydi. Şike olayı gelecek ay yedinci senesini dolduracak. Bizler hakkımızı alabilmek için hukuki anlamda verdiğimiz mücadeleyi akıllıca yürütmek zorundayız. Haliyle her konuda olduğu gibi hak arayışımız konusunda da taraftarlarımızın ve kulübümüzün izlenen yol ve politikalarda birbirine kenetlenerek yola devam etmesi gerektiğine inanıyorum\" diyerek sözlerini tamamladı.



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