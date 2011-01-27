Ağaoğlu 1.1 milyon liralık oyuncağına kavuştu

T24 - Ali Ağaoğlu, bir kaç ay önce Paris Otomobil Fuarı'nda beğenip aldığı Rolls Royce Ghost modeli otomobiline kavuştu.





Posta Gazetesi'nin haberine göre, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun garajındaki ikinci Rolls Royce'u olan Ghost model aracına kavuştu. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in özel izniyle yurt dışına satılabilen Rolls Royce Ghost'un fiyatı 545 bin Euro (1.1 milyon TL). Ali Ağaoğlu'nun garajındaki diğer Rolls Royce'u ise 1.5 milyon Euro'ya almıştı.

2 milyar dolara yaklaşan servetiyle Türkiye’nin ve dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Ağaoğlu’nun garajında değeri 10 milyon 127 bin TL’yi bulan 14 "AGA" plakalı lüks otomobili vardı. Rolls Royce Ghost’la birlikte "AGA" garajındaki otomobil sayısı 15’e, değerleri toplamı da 11.1 milyon liraya yükselmiş oldu.

Lüks otomobil üreticisi Rolls Royce’un bugüne kadar ürettiği en güçlü model olan Ghost, ağabeyi Phantom’u andıran çizgileriyle dikkat çekiyor. 5.4 metre uzunluğundaki Ghost, 563 beygir gücünde 6.6 litrelik 12 silindirli çift turbolu motora sahip.



Ağaoğlu'nun otomobilleri

Rolls Royce Phantom Drophead Coupe: 3 milyon TL

Rolss Royce Ghost: 1.1 milyon TL

Bentley Continental GTC: 792 bin TL

Bentley Continental GT: 772 bin TL

Bentley Continental: 594 bin TL

Ferrari California: 712 bin TL

Maserati Quattroporte GTS: 515 bin TL

Tesla Roadster: 475 bin TL

Lamborghini Gallardo Superleggera: 752 bin TL

Mercedes S500: 535 bin TL

2 Mercedes CL 600: 792 bin TL

2 Range Rover: 792 bin TL

Porsche Cayenne: 396 bin TL



