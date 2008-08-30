Aganigi Naganigi

İşte milletin parasının nasıl sokağa atıldığını gösteren çarpıcı bir örnek: Ordu Ünye’de 1986’da 400 dönüm arazi kamulaştırılıp, havaalanı yapılmaya başlanmıştı. 15 milyon dolar harcanıp 1800 metre pist yapıldıktan sonra projeden vazgeçildi. Bugün o pistte vatandaş fındık kurutuyor.

Özal döneminde yapıldı

1986 yılında Turgut Özal başbakanken Ordu’nun Ünye ilçesinde havaalanı inşaatına başlandı. Ünye Havaalanı, 1800 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde pist in9şa edildikten sonra, ödenek yetersizliği nedeniyle tamamlanamadı. Dönemin parasıyla havaalanı için 10 milyar TL ( 15 milyon dolar) harcandı. Havaalanı 1988 yılında da 49 yıllığına Türk Hava Kurumu’na (THK) devredildi.

THK’ya bağış

Türk Hava Kurumu bu pisti, pilot eğitim için kullanacaktı. Ancak bu plan gerçekleşmedi. Yöre sakinleri havaalanı arazisini değişik şekillerde değerlendirmeye başladı. Halk şimdi pistin çevresinde küçük çaplı tarım yapıyor, pisti de fındık kurutma alanı olarak kullanıyor. Fındık üreticileri, “Pist fındık harmanı için ideal” diyor. Fındıkçılardan THK’ya bağış olarak 20 YTL alınıyor.