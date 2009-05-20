Ağalığı komşu kaptı!

Çanakkale'nin Kepez beldesinde düzenlenen, ''41. Geleneksel Kepez Yağlı Pehlivan Güreşleri''nde Yunan iş adamı Anestis Milonays 70 Bin TL ile güreş ağası oldu.



Kepez Belediye Başkanlığı tarafından belde stadında düzenlenen ''41. Geleneksel Kepez Yağlı Pehlivan Güreşleri''ne, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yaklaşık 170 güreşçi katıldı.



Güreşlerde, ağalık için yapılan açık artırmaya katılan Yunanistanlı iş adamı Anestis Milonays 70 bin TL ile bu yıl ki ağalığı kazandı.



Açık artırmanın sona ermesiyle eski ağa Burhan Üneş, Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan ile yeni ağa Anestis Milonays, davul zurna eşliğinde güreş sahası içinde tur attı. Turun ardından eski ağa Üneş'in geleneksel ağa kıyafetlerini giydirdiği Milonays'a, Belediye Başkanı Mutan, ağalık kupasını verdi.



Belediye Başkanı Mutan, yaptığı konuşmada, küreselleşen dünyada kardeşliğin ve barışın denizi olan Ege'nin iki karşı ucunda Türkiye ile Yunanistan'ın iki dost ülke olduğunu söyledi.



Milonays'ın ağalığı kazanmasıyla artık Kepezli olduğunu belirten Mutan, ''İki dost insan olarak buradan dünya barışı için sesleniyoruz'' dedi.



Anestis Milonays ise yağlı pehlivan güreşlerine eskiden bu yana ilgisi olduğunu ifade ederek, ''Dr. Ömer Faruk Mutan, benim çok iyi arkadaşım. Kendisinin davetiyle Kepez'e geldim. Çok güzel güreşler izledim. Ağalığı kazandığım için de oldukça mutluyum. Gelecek yıl yine Kepez'de olacağım'' diye konuştu.

