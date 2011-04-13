Ağaçtan mı düştü, komutanı mı attı?

T24 - Van’ın Erciş İlçesi’nde askerlik yapan Yakup Yorgun’un (21) Diyarbakır’daki ailesine geçtiğimiz 21 Mart’ta “Oğlunuz ağaçtan düşerek yaralandı” bilgisi verildi. Aile hemen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne koşarken, yoğun bakımdan çıkıp kendine gelen Yakup Yorgun, babasına “Yüzbaşım dövüp 3. kattan attı” iddiasında bulundu.







Baba Ahmet Yorgun bunun üzerine Van Askeri Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yorgun, başta Yüzbaşı O.S. olmak üzere oğlunu bu hale getirdiğini iddia ettiği kişilerden şikâyetçi olduğunu belirtti. Baba Ahmet Yorgun, “Hastanede oğlumun yanındayken telefonla arayan ve kendisini 'Uzman Çavuş Fatih' olarak tanıtan kişi oğlumu 1 yüzbaşı ile 2 askerin dövüp 3. katın camından attığını söyledi. Kendisine gelen çocuğum da bana aynı yüzbaşının ismini verip 'Beni dövdü, camdan attı' dedi. Sonra oğlumun hastanelik edildiği gün bir uzman çavuşla kavga ettiğini, revire götürüldüğünü öğrendim. Revirde o yüzbaşı ve yanında bulunan iki askeri personel oğlumu dövüp üçüncü katın camından atmışlar” diye konuştu.

Bu arada Yakup Yorgun tedavisinin sürmesi için Van’dan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.





