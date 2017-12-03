Ağaçtan düşüp, yaşamını yitirdi

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, ağaçtan düşen Halil İbrahim Yüce (73) yaşamını yitirdi.

Bugün saat 12.00 sıralarında Akhisar\'ın kırsal Sabancılar Mahallesi\'ndeki bahçesine zeytin toplamaya giden Halil İbrahim Yüce, bir ara ağaca çıktı.

Ağaçta dengesini kaybeden Yüce, yaklaşık 3 metre yükseklikten dengesini kaybedip, düştü. Yüce olay yerinde yaşamını yitirdi. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Yüce\'nin cesedi, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Jandarma, Yüce\'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.