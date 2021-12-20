Ağaçtan düşen mangoları tüketen papağanlar sarhoş oldu

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Güney Afrika’da bulunan Kimberley şehrinde, ağaçlardan düşerek güneşle fermente olan mangoları yiyen papağanlar sarhoş oldu.

ABC News’da yer alan habere göre, Kimberley’de bulunan Broome Veteriner Hastanesi son haftalarda çok sayıda sarhoş papağanı tedavi etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Kimberley’de mango mevsimi biterken ağaçlardan düşen ve güneşle fermente olan mangolarda ortaya çıkan etanolu tüketen papağanların sarhoş olduğu tespit edildi.

Veteriner Paul Murphy, bazı “şanslı” papağanların tedavi için kliniğe ulaştırılabildiğini söyledi. Murphy, sarhoş olan bazı papağanların biri bulana kadar yaşamını yitirdiğini belirtti.

Murphy, papağanların ölüm sebebinin sadece alkol değil, sarhoş hareketleri de olduğunu söyledi ve ekledi: “Uçarken camlara çarptıkları, yere düştükleri ve diğer avcıların hedefi olduklarını duyuyoruz”

Kırmızı kanatlı papağanların neden fermente olan mangoları tüketen tek tür olduğu henüz bilinmiyor.