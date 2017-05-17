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Yaşam

Ağaçtan düşen sahibine sarıldı, ambulans gelene kadar yanından ayrılmadı

Tony adındaki köpeğin, sahibine olan bağlılığını gösteren kare, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi

17 Mayıs 2017 17:38

Arjantin'in Bahia Blanca şehrinde geçen cumartesi günü, görenleri duygulandıran bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. 

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, evinin önündeki ağacın dallarını budamaya çalışırken ağaçtan düşen 28 yaşındaki Jesus Hueche, uzun süre sağlık ekiplerini beklemek zorunda kaldı.

Yaklaşık 8 metre yüksekten başının üstüne düştüğü belirtilen Hueche'nin köpeği Tony, bu sürede sahibini yalnız bırakmadı. Sağlık ekipleri olay yerine intikal ettiğinde, Tony'yi kazazedeye sarılmış halde buldu.

Boynundan yaralandığı tespit edilen Hueche'ye sağlık müdahalesi esnasında dahi sarılmaya devam eden Tony, ilk yardım görevlilerini Hueche'ye yaklaştırmak istemedi. Yardım için geldiklerine dair köpeği zorlukla ikna edebilen ilkyardım ekipleri, bu sıra dışı anları görüntüledi.

İnternette büyük bir hızla yayılan fotoğraflarda, Tony'nin Hueche'ye sarıldığı anlar görülüyor.

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