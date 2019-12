'Ağaçtan' 8 katlı apartman

Çevreci otellere "yeşil yıldız"

26 yıl yer altında çalıştı, şimdi ağaçta yaşıyor

Uyguladığı çevre programlarıyla Avrupa ülkeleri arasında en yeşil kent seçilen İsveç'in Vexjö kentinde Avrupa'nın en yüksek ahşap binası inşa ediliyor. İsveç dışişleri bakanlığı basın bürosu Vexjö Belediyesinin daveti üzerine İsveç'te görev yapan yabancı basın mensuplarını Smoland bölgesini gezdirdi.İsveç'in en önemli turistik bölgesi olan Smoland'de yer alan Vexjö kenti Avrupa ülkeleri arasında doğaya önem veren en önemli belediyelerden. 1993-2006 yılları arasında karbondioksit salımını yüzde 30 azaltan belediye görevlileri, bu oranı 2010 yılına kadar yüzde 20 daha düşürmeyi amaçlıyor.Vexjö Belediye Başkanı Bo Frank, kentte kişi başına düşen karbondioksit atığının yılda 3 ton olduğunu belirterek, bunun dünya ortalamasının yılda 4 ton olduğunu, kentin gelir düzeyinin de yüzde 50 arttığını söyledi.Belediyenin çevre politikalarıyla ilgili uygulamalarının dünyadan da büyük ilgiyle izlendiğini kaydeden Bo Frank, "Bu konudaki kazanımlarımızı yerinde görmek için dünyanın bir çok yerinden heyetler geliyor ve biz onlara bilgi veriyoruz. En çok ilgi de Çin'den. Bizler de bu tecrübelerimizi anlatmak için bir şirket kurarak, bilgilerimizi isteyenlere ücret karşılığı aktarmaya karar verdik" dedi.Çevreyle ilgili düzenlemelere 1980 yılından sonra başlanan 80 bin nüfuslu kentte, evler merkezi ısıtma yöntemi ile ısıtılıyor. Isıtma sırasında ormandan toplanan artıklar ve talaş kullanılıyor. Bu sayede karbondioksit salımı en aza indirilmiş oluyor. Ayrıca arıtma sistemleri sayesinde kentin içinde bulunan göllerde rahatlıkla yüzülebiliyor. Kentin içinde 40 kilometre uzunluğunda bisiklet yolları yapıldı.Vexjö'ye gelen ve bölgede incelemeler yaptıktan sonra uygulanan çevre uygulamalarıyla ilgili sözleri İsveç gazetelerinde yer alan ABD'de öğrenci Alissa Rath, "Eğer çevre ile ilgili bu uygulamalar ABD'de yapılabilseydi, bizler enerji kaynaklarımızı bulmak için başka ülkeleri işgalle bombalamak zorunda kalmazdık" dedi.Belediye, insanları temiz enerji tüketimine özendirmek amacıyla uygulamalar da yapıyor. Enerji tüketimini her aile başına yüzde 5 oranında düşürmeyi hedefleyen belediye görevlileri, bu amaçla internetten de izlenebilen bir yarışma düzenliyor. Buna göre her aile ne kadar elektrik kullandığını internetten takip ederek daha az harcamak için yarışa giriyor.Çevre uygulamalarıyla birlikte İsveç'in Vexjö kenti bir ilke de imza atmak istiyor. Göl kenarında 8 katlı bir binayı temeli hariç ahşaptan inşa ediyor. Duvarları, döşeme malzemeleri, tavanı tamamen ahşap olan bu bina da dünyada çok büyük ilgi çekiyor. 2 oda bir salon, mutfak, banyo ve iki balkondan oluşan daireler yerden ısıtılıyor ve yangın önlemleri de son sistemlerle alınıyor. Yan yana 4 ahşap apartmanda 134 daire bulunurken, beton binalara göre karbondioksit atığı daha aza indirilmeye çalışılıyor.Göl manzaralı lüks evlere gösterilen talep doğrultusunda bölgede bulunan inşaat firmaları da ağaç evlerle ilgili yeni projeler hazırlamaya başladı.İsveç'in ormanlık Smoland bölgesi aynı zamanda cam işlemeciliğinin de yoğun yapıldığı bir bölge. Bölgede çok sayıda cam ürünler üreten fabrika bulunuyor. Bu fabrikalardan en ünlülerinden biri dünyadaki ilk buz oteli İsveçlilerin yaptığı gibi dünyanın ilk kristal cam otelini Vexjö'da açmaya hazırlanıyor. İnşaatı halen devam eden otelin odaları, barı havuzu ile birlikte otel içinde kullanılacak her şeyi camdan tasarlandı.1 Haziran 2009'da açılışı yapılacak olan otelde 100 ton değişik cinste cam kullanılacak. 105 odalı otelin dış cephesi için kullanılacak cam miktarı 5 ton. Otelin cam havuzunda da yaklaşık 4 ton cam kristal kullanılacak. Cam işlemeciliğindeki önemimden dolayı cam ülkesi olarak adlandırılan bölgede inşa edilen otelde rezervasyonlara başlandığı açıklanırken, "Cam ülkesinde cam otelde tatil" sloganı kullanılıyor.