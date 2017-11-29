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Ağaçları koruma derneğine ‘kumar’ baskını

BURSA,(DHA)- BURSA’da, Çam ve Meşe Ağaçlarını Koruma Derneği'nde jandarma tarafından yapılan kontrolde, tombala çekilerek kumar oynatıldığı belirlendi

29 Kasım 2017 18:55

BURSA,(DHA)- BURSA’da, Çam ve Meşe Ağaçlarını Koruma Derneği\'nde jandarma tarafından yapılan kontrolde, tombala çekilerek kumar oynatıldığı belirlendi.
Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamlardan alınan izin çerçevesinde, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Çam ve Meşe Ağaçlarını Koruma Derneği lokalini kontrol etti. Yapılan incelemede, derneğe üye olmayan kişilerin lokal bölümünden yararlandığı ve üyeler dışında başka kişilerin de derneğe girdikleri belirlendi. Amacı dışında  işletildiği belirlenen lokalde tombala çekilerek kumar oynatıldığı belirlendi. Dernek başkanı hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı. Jandarma ekipleri, kimlik kontrolü sırasında arama kaydı bulunan 1 kişiyi de yakaladı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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