Ağaçlar kurtardı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinden bir köye beyaz eşya tamiri için giden teknik servis aracı olan kamyonet, dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Kamyonet, 50 metrelik uçurumun 10 metrelik bölümünde bir ağaca takılırken, içindeki 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.



Olay, bu sabah Kastamonu'nun İnebolu İlçesi'ne bağlı Hacımehmet Köyü yakınlarında meydana geldi. İlçede bir firmaya ait beyaz eşya teknik servisi olan boş kamyonet, gittiği Hacımehmet Köyü'nden ilçe merkezine dönüşe geçti. 19 yaşındaki Ayhan Zıpır yönetimindeki 37 NA 755 plakalı kamyonet, teknik servisten dönerken hafif yağmur nedeniyle kayganlaşan köy yolun girişinde virajı alamadı. Bunun üzerine kamyonet içindeki 1'i şoför 2 kişi ele birlikte 50 metrelik uçuruma yuvarlanmaya başladı. Uçurumun 10'uncu metresinde mucize kabilinden ağaca takılarak duran boş kamyonetin sürücüsü ile yanındaki 22 yaşındaki Mustafa Yılmaz yaralandı.



Köylüler tarafından boş kamyonetten çıkartılan yaralılar, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mustafa Yılmaz Kastamonu'ya sevk edildi.







