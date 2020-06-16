Ağaçlandırma yetkisi özel işletmelere devrediliyor; "Tarihi bir yıkım yaşanabilir!"

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nce çıkarılan “Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği” ile geçmişte kurumun yetkisiyle yapılan “özel ağaçlandırma” izin yetkisi, kurumun teknik heyetinin elinden alınarak özel işletmelere devredildi, son onayı ise yine genel müdürün vereceği belirtildi. Orman Mühendisleri Odası’nın (OMO) bu yıkıma “maddi bağlarla” ortak olduğunu öne süren Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, “TMMOB’yu uyarıyoruz: OMO’yu durdurun. Aksi halde yıkıma ortak olursunuz” dedi. Durmuş, sendika olarak hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 23 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Uzun yıllardır Türkiye’de uygulanan özel ağaçlandırma yönteminde yapılan değişikliklerle, kurumun 5 kişilik teknik heyetinin yaptığı işlem, başvuru işlemleri için kurulan “özel müşavirlik bürolarına” verildi. Buna göre başvurular, işletme müdürlüklerince incelenecek, bölge müdürlüklerinin onayıyla izin verilecek. Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, bu yöntemlerle Koronavirüs sürecindeki iki buçuk ayda 21 bin başvuru yapıldı ve başvurular kapatıldı. Başvuruların Antalya, İzmir, Muğla gibi kıyı illerde yoğunluk kazanması dikkat çekerken, Antalya’da 6 bin, İzmir’de 4 bin 230 başvurunun yapıldığı öğrenildi. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan genel başkan Şükrü Durmuş, “Dünya Koronavirüs salgını sürecinde insanı nasıl yaşatacağını düşünürken Türkiye’de OGM tarafından rantsal değeri yüksek orman alanları ‘özel ağaçlandırma’ adıyla yandaşa peşkeş çekiliyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile OGM’nin, bu yönetmelikle “anayasal suç işlediğini” belirten Durmuş, şunları kaydetti:

“Müracaat edilen yerler rantsal değer bakımından en yüksek iller. Yüzde 95’i sahil şeridinde. 21 bin başvuru, yüz bin hektardan fazla alana denk geliyor. Orman arazilerini pazarlamak üzere oluşan özel mühendislik büroları arsa ofisi gibi işlem yürütüyor. Orman arazilerini kişilere pazarlarken çok yüksek paralar alıyorlar. 49 yıllığına kiralanan orman alanları, yönetmelik sayesinde ikinci kez de 49 yıllığına kiralanabilecek. Üstelik, bir kişi birden fazla yere başvuru yapabiliyor. Bu makilik alanlar, asla orman olarak kullanılmayacaktır. Başvuru yapan onlarca iş adamı, sanayici var. Hangi sanayici ağaçlandırma yapacak? Bunun adı yıkımdır. Kişilerin inisiyatifiyle bu orman alanları milyar dolarlara haraç mezat satılıyor. Buralardaki yaban hayatı son bulabilir.”

TMMOB’E ÇAĞRI