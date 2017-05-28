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Yaşam

Ağacın altına sığınmıştı; yıldırımın çarptığı çoban öldü

Durum, hayvanların köye başıboş dönmesiyle anlaşıldı

28 Mayıs 2017 21:08

Sinop’un Boyabat ilçesinde hayvanlarını otlatırken bağlayan yağmurdan korunmak için ağacın altına sığınan 73 yaşındaki Selahattin Çakaloğlu, ağaca yıldırım düşmesi sonucu öldü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, Sinop'un Boyabat İlçesi'nde bulunan Muratlu Köyü'nde dün meydana geldi.

Selahattin Çakaloğlu'nun otlattığı hayvanların köye başıboş döndüğünü gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri çevrede yaptığı aramada Çakaloğlu'nun cansız bedenine ulaştı.

Otopsi için 75'inci Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakaloğlu'nun ağaca yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çakaloğlu, otopsinin ardından Muratlı Köyü'nde toprağa verildi.

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