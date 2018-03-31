T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağacı silkeleyip, mahsur kediyi açtıkları battaniyeye düşürdüler

Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Merkez Yenişehir ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı

31 Mart 2018 16:03

Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Merkez Yenişehir ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kedinin, ağaca çıkan bir bina görevlisinin dalları silkelemesiyle, aşağıda gerilen battaniyenin üzerine düştüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki bir sitenin bahçesinde çıktığı 10 metre yüksekliğindeki ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için çevre sakinleri seferber oldu. Bir bina görevlisi vatandaşların uyarısına karşın ağaca tırmandı. Aşağıdakiler de kedinin bulunduğu bölgenin altına battaniye gerdi. Görevlinin dalları silkelemesiyle birlikte kedi önce battaniyenin üzerine, ardından da yere düştü. Kendisini toparlayan kedi, hızla uzaklaştı. Vatandaşlar, görevliyi alkışlayarak kutladı. Bir süre sonra site sakinleri tarafından bahçede bulunan kedi, doyuruldu. 
Kedinin kurtarılması için verilen çaba, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serdar SUNARDİYARBAKIR DHA DİYARBAKIR Merkez YenişehirKedininağacaMerkez YenişehirBirAşağıdakilerGörevlininKendisiniVatandaşlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24