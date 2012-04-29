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Yaşam

Ağaca yıldırım düştü; 2 çoban yaralandı, 61 koyun telef oldu

Kastamonu'da ağaç altında oturan iki çobana yıldırım isabet etti

29 Nisan 2012 12:43

Kastamonu'da yıldırım düşen ağacın altında bulunan iki kardeşten biri yaralanırken, 80 koyundan 61'i telef oldu.

Merkeze bağlı Sipahi köyündeki Ahlatak Mahallesinde koyun otlatan Cengiz Demircioğlu (24) ve kız kardeşi Hüsniye Demircioğlu, yağmur başlaması üzerine, koyunlarını alanda bulunan gürgen ağacının altında topladı. Bu sırada ağaca yıldırım düşmesi sonucu, Hüsniye Demircioğlu yaralanırken, ağaç altındaki koyunlardan 61 tanesi telef oldu. Ayağında küçük yanıklar bulunan Demircioğlu, Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra taburcu edildi.


61 koyun telef oldu


Cengiz Demircioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıldırım düşmesi sonucu ağacın altına yığılıp kaldığını belirterek, kendine geldiğinde kardeşini tarlada yatar vaziyette bulduğunu söyledi. Kardeşinin ayağındaki yanık nedeniyle hastaneye gönderdiğini ifade eden Demircioğlu, “Yıldırım düştükten sonra kendime geldiğimde, ilk başta bir şey anlamadım. Yanımdaki koyunlar birden yere çöküverdiler. Koyunlarımdan 20 tanesini sağ buldum, ancak 61 tanesi telef oldu” diye konuştu. Telef olan koyunlar daha sonra Kastamonu İl Özel İdaresi'nin iş araçları ile açılan çukurlara gömüldüler.

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