"Ağaca sarılan kaplan": 2020 Vahşi Yaşam Fotoğrafı Ödülü sahibini buldu

2020 Vahşi Yaşam Ödülü, Rus fotoğrafçı Sergay Gorshkov'un çektiği ağaca sarılan kaplan fotoğrafına verildi. Gorshkov, 11 ay boyunca ormanda bıraktığı bir gizli kamera sayesinde ödül alan fotoğrafı çekti.

The Guardian'da yer alan habere göre, 11 ay ormanda gizli kamera bekleten fotoğrafçı Gorshkov, en prestijli fotoğrafçılık ödüllerinden biri olan Vahşi Yaşam Fotoğrafı Ödülü'nü aldı.

Gorshkov'un çektiği fotoğraf, 49 bin aday arasından seçildi.