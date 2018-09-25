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Ağaca asılıp, tüfekle vurulan köpekler için şikayetçi oldular

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Göynük ilçesinde, ağaca asılarak tüfekle ateş edilen 3 yavru köpekten 2'sinin öldüğü olayla ilgili Bolu Hayvanları Koruma Derneği savcılığa başvurarak şikayetçi oldu

25 Eylül 2018 19:37

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)- BOLU\'nun Göynük ilçesinde, ağaca asılarak tüfekle ateş edilen 3 yavru köpekten 2\'sinin öldüğü olayla ilgili Bolu Hayvanları Koruma Derneği savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.
Göynük ilçesine bağlı Hasanlar köyünde geçen cuma günü 3 yavru köpek ağaca asılıp tüfekle vuruldu. Köpeklerden 2\'si yaşamını yitirirken, 1 yavru köpek köylülerin yardımıyla veterinere götürülerek tedavi edildi. Olayın haberlere konu olmasının ardından Göynük Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) de davaya müdahil olmak için savcılığa giderek şikayetçi oldu. BOLHAYKO\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Yaşanan bu olay yüreğinde vicdan ve merhamet barındıran her insanı derinden etkilemiştir. Pek çok hayvansever olaya müdahil olarak konuyu takip etmektedir. Biz de Bolu Hayvanları Koruma Derneği olarak bu vahşeti yapan kişi ya da kişilerden şikayetçiyiz. Sokaklarda yaşam mücadelesi veren bu canlar önce Allah\'a sonra bizlere emanet. Sahipsiz değiller. Bizler, biz hayvanseverler onların koruyucularıyız, gözleriyiz, kulaklarıyız, dilleriyiz. Bu vahşeti yapan şahıslara yüce Allah’ın vicdan ve merhamet nasip etmesini diliyoruz.\"

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