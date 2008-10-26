Ağaç mı Kuş mu ?

İlk bakışta ağacın bir parçası sandığınız bu karede aslında bir kuş saklı.

Daha yakından ve dikkatlice baktığınızda sıkıca kapanmış gözlerini ve keskin pençelerini görebildiğiniz bu kuş bir Afrika baykuşu.

Namibia'da bir deveboynuzu ağacının dalında dinlenen bu baykuş, kamuflaj konusunda bir usta.

Geceleri böcek ve örümcek avlarken kamuflaja ihtiyaç duymayan bu baykuş, gün içinde dinlenirken diğer kuşlar tarafından saldıraya uğramamak için ağacın gövdesinin bir parçası haline geliyor.

Kamuflaj ustası bu kuş, dinlenirken portakal rengi gözlerinin kendisini ele vermemesi için gözlerini de sıkıca kapıyor.