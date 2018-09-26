Ağaç kütüklerinden hediyelik eşya yapıyorlar

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Özvatan ilçesinde yaşayan Uğur Şanlı (26) ile Hamit Cirit\'in (22) ağaç kütüklerinden yaptığı kalemlik, mumluk, saat ve avizeler yoğun ilgi görüyor. İnternet üzerinden satış yapan ve şenliklerde stant açarak ekmek paralarını çıkarmaya çalışan gençlerin hedefi ise ileride bir iş yeri açmak.

Özvatan ilçesinde spor eğitmenliği yapan Uğur Şanlı\'nın hediyelik süs eşyası merakı 2 yıl önce baston yapmaya karar vermesiyle başladı. Babasının ineklerini otlatırken bir dal parçası bulan Şanlı, bundan yaptığı bastonun ilgi görmesiyle yeteneğini keşfetti. Uğur Şanlı, değişik ağaç kütüklerini kullanarak kalemlik, mumluk, isimlik ve saat yaptı. Her geçen gün artan ürün çeşitliliğini tanıtmak için kendisine sosyal medyada sayfa açan Uğur Şanlı, gelen olumlu tepkiler üzerine yaptığı hediyelik süs eşyalarını internet üzerinden satmaya başladı. Zahmetli bir iş yaptığını belirten Şanlı, şunları söyledi:

\"2 yıldan bu yana 300\'e yakın ürün ortaya çıkardım. Yaptığım hediyelik süs eşyalarını Özvatan\'da düzenlenen şenliklerimizde stant açarak hem tanıttım hem de satışını gerçekleştirdim. Yurt dışına gelen siparişler üzerine sehpalar ve avizeler yaparak gönderdim. Gurbetçiler oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Almanya\'da stant açmam yönünde dahi teklifte bulundular. Ürünleri ortaya çıkarmak çok zor ve zahmetli, emek istiyor. Yaptığım ürünleri yaparken ardıç, elma, ceviz, çam ve kavak ağaçlarını kullanıyorum. Şu an ürünleri yaptığımız atölyemizin sıvası bile yok. Hobi amaçlı başladık, ileride iş yeri açmayı düşünüyoruz. Boşta gezmek yerine bu şekilde malzemeler yapmayı tercih ettik.\"

EKMEK PARAMIZI KÜTÜKLERDEN ÇIKARIYORUZ

6 aydan bu yana Uğur Şanlı ile ortak çalışan Hamit Cirit ise Amasya Üniversitesi Mekatronik Bölümü mezunu. Mesleğinde atanamadığını ve ilçede yapacak iş olmadığını belirten Cirit, \"Özvatan\'da boş gezmekteydim. Uğur arkadaşımla tanıştım. Hediyelik eşyalar yaptığını gördüm. \'Otantik ürün\' diye bir sayfası var, takip ediyordum. Yardıma geldim. Birlikte daha güzel işler yapacağımızı düşündük. İlerleyen günlerde bir iş yeri açmayı düşünüyoruz. Avize ve sokak lambası, ayna, askılık, çerçeve gibi ürünler yapıyoruz. Gurbetçiler ve Özvatanlılar oldukça ilgi gösteriyorlar. Okul okuduk ama atanamadık, bu iş bizim geçim kaynağımız oldu. Ekmek paramızı kazanıyoruz. İleride dükkan açarak büyümeyi düşünüyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI