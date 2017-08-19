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'Ağaç kurdu sanatı'

Timur TARLIĞ/ İZMİR, (DHA)- PARKTAKİ bir ağacın kopan kabuğu altındaki desenler, ilk bakışta i kesici bir cisimle ağaç oyularak yapılmış gibi görülse de, bunu ağaç kurtlarının yaptığı belirtildi

19 Ağustos 2017 14:52

Timur TARLIĞ/ İZMİR, (DHA)- PARKTAKİ bir ağacın kopan kabuğu altındaki desenler, ilk bakışta i kesici bir cisimle ağaç oyularak yapılmış gibi görülse de, bunu ağaç kurtlarının yaptığı belirtildi.
İzmir’in Buca ilçesinde bulunan ilk adı \'Aliotti bahçesi\' olan Hasan Ağa Bahçesi günümüzde insanlara ağaçların gölgesinde soluk aldıran sosyal paylaşımların arttığı bir mekan olarak hizmet veriyor. Geniş bir alana yayılan parkın içinde çok sayıda ağaç, çocuk oyun parkları spor alanları yer alıyor. Aydınlatma sayesinde Bucalılar\'ın gece saatlerinde de zaman geçirebildiği park, yoğun şehir hayatı içinde \'Nefes alma\' olanağı veriyor. Parkın hareketli yaşamının yanı sıra doğal hayat da burada sessiz sakin devam ediyor. Piknik yapanların yanı başında kabuğu dökülen bir ağacın üzerindeki desenler dikkat çekti. Desenleri görenler önce biri tarafından acımasızca ağacın üzerinin kazındığını düşünmesine karşılık bunları küçük ağaç kurtlarının yaptığı ifade edildi. Ağaç kurtlarının ağacın gövdesini kemirmesi sonucu çeşitli desenlerin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtildi.

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