Ağaç köklerinden yaptığı aydınlatma ürünleri ilgi görüyor

Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da elektronik teknikeri Yılmaz Başar\'ın (40) ormandan topladığı ağaç kökleri ve dallardan, yaptığı avize ve abajur gibi aydınlatma ürünleri ilgi görüyor. Başar, ürettiği ürünleri internet üzerinden yurt içi ve yurt dışına satarak kazanç da elde ediyor.

Elektronik teknikeri Yılmaz Başar, ormanlık alanda saatlerce yürüyerek \'Doğanın sanat eseri\' diye nitelendirdiği farklı şekillerdeki ağaç kökleri ve dalları topluyor. Başar, ağaç kökleri ve dallarından hobi olarak aydınlatma ürünleri yapıyor. Çevresinde yaptığı ürünler ilgi gören Başar, evinin bir odasını da atölyeye dönüştürerek, avize ve abajur gibi aydınlatma ürünleri imalatında kendisini geliştirdi. Başar, ürettiği ürünleri internet üzerinden yurt içi ve yurt dışına satarak kazanç elde ediyor. 7 yılı aşkın süredir ağaç köklerinden geri dönüşüm sağlayan Başar çalışırken, atölyesinde beslediği \'Çırak\' adını koyduğu kedisi de yanından ayrılmıyor. Yurt içi ve yurt dışında ilgi gören ürünler fiyatı 100 ile 700 lira arasında değişiyor.

Doğayla iç içe bir evde büyüdüğünü anlatan Yılmaz Başar, ağaç kökünden aydınlatma işine hobi olarak başladığını söyledi. Başar, \"Birçok arkadaşıma yaptığım ürünleri özel günlerde hediye etmeye başladım. Sosyal medya üzerinden siparişler alıyorum. Ürünleri farklı illerden ve yurt dışından isteyenler de oluyor. Kendi evimde kurmuş olduğum atölyemde bu ürünleri yapabilmek ve yurt dışına bile gönderebilmek bana mutluluk veriyor\" dedi.

AHŞAPTA USB ÖZELLİĞİ

Ormanda yıkılan, heyelan altında kalan ağaç kökleri ve kütükleri topladığını belirten Başar, \"Aynı zamanda elektronikçi olduğum için yaptığım ürünlerimi biraz daha değiştirebiliyorum. USB’li, şarjlı, bilgisayara takılabilen, hoparlörlü, müzik çalabilen aydınlatmalarda yapıyorum. Doğada Allah’ın yarattığı güzellikleri temizleyip, bakımını yapıp, lambalarını takıp insanların beğenisine sunuyorum\" diye konuştu.

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