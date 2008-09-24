Ağaç kesimine tarih ortaya çıksın bahanesi

Erzurum'da ağaçlar metalden!

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, tarihi Lalapaşa Camisi etrafındaki çok yüksek ve yaşlı 7 ağacı keserek camiyi ortaya çıkardıklarını belirterek, "Bazı basın kuruluşlarınca iddia edildiği gibi cami etrafındaki bütün ağaçların kesildiği doğru değildir. Kesilen ağaçlar kestane türünde de değildir. Bunlar saptırılarak yapılan haberlerdir" dedi.Küçükler, Lalapaşa Camisi etrafından yaptıkları çevre düzenleme çalışmaları kapsamında caminin Cumhuriyet ve Menderes caddelerine bakan tarafındaki 7 ağacın kesildiğini, bunun da bazı basın kuruluşlarınca kamuoyuna yanlış aktarıldığını söyledi. Camiyi kapatan ağaçların kesildiğini, caminin görüntüsünü bozmayan ağaçların hiçbirine karışmadıklarını anlatan Küçükler, şöyle konuştu:"Kestiklerimizin arasında bir tane çam vardı, zaten onu ayırdık. Toplam 7 ağaç keserek Lalapaşa Camisi'nin ortaya çıkmasını sağladık. Kestiğimiz ağaçlar camiyi kapatan yaşlı ve çok yüksek kavak gibi türlerde ağaçlardır. Bazı basın kuruluşlarınca iddia edildiği gibi cami etrafındaki bütün ağaçların kesildiği doğru değildir. Kesilen ağaçlar kestane türünde de değildir. Bunlar saptırılarak yapılan haberlerdir. Bu işi insanlarımız takdir edecektir. Yoksa birilerinin bu güzel işi, hayırlı bir işi kötü göstermeye çalışanlara halk gerekli cevabı verecektir" diye konuştu.Çevre düzenlemeleri sonunda söz konusu caddelerden caminin çok rahatlıkla görülebildiğini ifade eden Küçükler, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Kesilenlerin yerine daha bodur camiyi kapatmayan camiyle uyumlu ağaçlar dikeceğiz. Lalapaşa Camisi çevresinde modern düzenlemeler yaptık ve Menderes Caddesi'nde modern bir çarşı oluşturduk, Lalapaşa Camisi'ni ortaya çıkardık. Bundan sonra Lalapaşa Camisi'nin etrafına hem bodur ağaçlar dikeceğiz hem de ışıklandıracağız."Küçükler, göreve geldiği günden itibaren tarihi eserlerin görüntüsünü bozan barakaları kaldırıp, ağaçları da kestirdiğini söyledi. Ağaç sevgisini bilerek, ağacın gerekli olduğuna inandığını ifade eden Küçükler, "Biz ağaç katliamı yapan değil, ciddi yeşil alanlar oluşturan bir belediyeyiz. Bundan sonra bu doğrultuda çalışmalarımız sürecek. Lalapaşa'nın yanındaki Yakutiye Medresesi de çok tarihi bir yerdir ve bu eserin de etrafı çok yüksek ağaçlarla kapanmış durumdadır. Bunların hepsini de bir plan proje çerçevesinde açacağız. Tarihi ortaya çıkartıyoruz, tarihe saygının gereğini yerine getiriyoruz" diye konuştu.Küçükler, İstanbul'daki Sultanahmet Camisi'nin etrafında caminin görüntüsünü bozan yüksek hiçbir ağacın bulunmadığını da sözlerine ekledi.