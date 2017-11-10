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Ağaç kesimine karşı nöbet tutan KOS aktivistleri bıçaklı saldırıya uğradı

Saldırganların, İBB'nin Uskumruköy Kavşağı'ndaki ağaç kesimini yapan taşeron firmanın elemanları olduğu iddia edildi

10 Kasım 2017 16:41

Kuzey Ormanları Savunması'ndan (KOS) iki aktivist, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Uskumruköy Kavşağı'nda başlattığı yol genişletme çalışmalarındaki ağaç kesimine karşı nöbet tutarken bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri saldırganlara herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Kuzey Ormanları Savunması sitesinde yer alan habere göre, şantiyeden çıkan bir grup bölgeye giden yaşam savunucularını önce darp etti; küfür ve ölüm tehditleri savurdu. Saldırganlar daha sonra bıçakla saldırdı. Olay sırasında Oruç Karacık bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan taşeron firmada çalışıyor

Gece ilerleyen saatlerde hastaneye kaldırılan yaralı Karacık’ın fotoğrafını yayımlayan KOS, “Arkadaşlarımız şu anda hastanedeler. Çıkacaklar ve mücadelelerine devam edecekler” mesajı verdi.

Karacık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken, Zekeriyaköy Jandarma Karakolu’nda ifadeleri alınan aktivistler, saldırganlardan şikâyetçi oldular.

KOS’a göre saldırganlar bölgede hafriyat işlerini de yapan ve İBB’nin Uskumruköy Kavşağı’ndaki kesim işlerini verdiği bir taşeron firmada çalışıyor.

Jandarmanın bıçaklı yaralamaya karşı olay yerine geldiğinde saldırganlara müdahale etmediği belirtilen olayda, jandarma aracının yumruklanmasına rağmen “araçta zarar yok” dendi.

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