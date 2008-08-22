Ağaç kesene ilginç ceza

Kahramanmaraş merkeze bağlı Baydemir beldesinde ağaç kestiği için 2 ay 15 gün hapis cezası alan kişi, cezasını beldedeki sağlık ocağının bakım onarım çalışmalarını yaparak çekecek.

aydemirli beldesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan evinin bahçesini genişletmek için ormanlık alan içerisinde izinsiz ağaç kesen Mustafa Altıntaş (54), komşuları tarafından şikayet edilince mahkemelik oldu.

Kahramanmaraş 3. Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanan Mustafa Altıntaş'a, ağaç keserek ormana zarar verme suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Denetimli serbestlik uygulaması çerçevesinde Altıntaş'ın, Baydemirli beldesinin sağlık ocağında 2,5 ay bakım ve onarım işlerinde çalışması kararlaştırıldı. Altıntaş, sağlık ocağını boyamakla işe başladı.