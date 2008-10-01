Ağaç evler özgürlüğü simgeliyor. Hayallere ilham veriyor. Yetişkin olmanın sorunlarından, görevlerden ve stresten uzaklaşmak anlamına geliyor. Belki bir kuş gibi özgürce uçamıyoruz, ama onlar gibi bir ağacın tepesinde tatil yaparak bakış açımızı, hayallerimizi yükseklere taşıyabiliyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki ‘ağaç evler’, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için kaçırılmaz fırsatlar sunuyor





Hollywood filmlerinde görmüştük ilk ağaç evleri. Baba, çocuklarının oynaması için bahçelerindeki ağaca bir ev yapardı. Çocuk oyuncaklarını oraya taşır. Arkadaşlarını da yanına alarak gününün çoğunu orada geçirirdi.



Canı her sıkıldığında ağaç evi onun için kaçış yeriydi. Uzaklaşmak istediğinde orada huzuru bulurdu. Şimdiyse ağaç evler, şehir yaşamından ve gürültüsünden kaçmak isteyen yetişkinlerin tercih ettiği tatil yerlerinden biri.



Sayıları yavaş yavaş artmaya başlayan bu alternatif tatil seçeneği, ziyaretçilerine doğayla iç içe bir tatil sunuyor. Otel odanız sizi bir ağacın tepesinde bekliyor. Belki de uzun zaman sonra sadece kendinizin ve doğanın sesini duyuyorsunuz. Her taraf yemyeşil doğal örtü kaplı. En önemlisi şehirden uzaktasınız. Ne trafik ne hava kirliliği ne de stres var. Balkonunuzda jakuzinize girerek tertemiz havayı soluyabilir, uzaklaşmanın tadını çıkarabilirsiniz.

Daintree EcoLodge and Spa / Avustralya



Yağmur ormanlarında özel masaj

Avustralya’nın kuzeyindeki yağmur ormanlarında hayallerinizi bile aşan bir tatil sizi bekliyor. Cairns Havaalanı’ndan 90 dakikalık bir yolculuk yaparak ‘Daintree EcoLodge ve Spa’ya geliyorsunuz. Burada sizi 30 kişi kapasiteli 15 villa bekliyor. Yağmur ormanlarında keşfe çıkabiliyor, yerel halk Kuku Yalanjilerin kendilerine özgü masajından yaptırabiliyorsunuz. 2006’da Birleşik Arap Emirlikleri milyarderleri arasında yapılan araştırmada en iyi ekolojik spa olmaya hak kazanan ‘Daintree Ecolodge and Spa’, 2007’de de Dünya Seyahat Ödülleri arasında en önde gelen ekolojik tatil yeri seçildi. Üç gece yağmur ormanlarının keyfini çıkarmanın bedeli 1100 dolardan başlıyor.

Les Nids / İsviçre

Konforlu kuş evi

İsviçre’nin Fransa sınırında bulunan Le Locle en küçük üç şehirden biri. En dikkat çekici özelliklerinden biri kuş yuvası anlamına gelen Les Nids evleri. Yerden beş ila sekiz metre yükseklikte bulunan bu evlerde dört kişi kalabiliyor. Merdivenleri çıkarak ulaştığınız bu kuş yuvalarında duşunuza kadar her şey düşünülmüş. Hiçbir ihtiyacınız için yere inmek zorunda kalmıyorsunuz. Size ağacın tepesindeki odanızda ormanın temiz havasını solumak kalıyor. Les Nids’te hafta içi bir gece kalmak 70 Euro’dan başlıyor.

Tsala Treetop Lodge / Güney Afrika

Afrika romantizmi

Afrika kültürünün romantikliğini Avrupa’yla birleştirmeyi amaçlamış Tsala Treetop Lodge. İlginç mimari yapısı müşterilerinin ilk ilgisini çeken özelliklerinden. Güney Afrika’nın Plettenberg Bay ve Kynsna şehirleri arasında bulunuyor. Güney Afrika’nın her şehrinden Tsala’ya 10 kilometre uzaklıkta bulunan Plettenberg Bay’a günlük tarifeli uçuşlar var. Doğa harikası mekânın restoranı, 2004’de ‘Conde Nast Traveler’ dergisi tarafından en iyi 100 restoran arasında gösterildi. Tsala’da tatil yapmanın ücreti, günlük 140 dolardan başlıyor.





Costarica Tree Houses / Kostarika

Vahşi doğanın ortasında

Vahşi doğayla iç içe olan ağaç evler, Kostarika’nın orta bölgelerinde yer alan La Fortuna Arenal da bulunuyor. Özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği mekân, Kostarika’nın dev ormanlarının içerisinde yer alıyor. Siz ağacınızın tepesinde tatilin keyfini çıkarırken etrafınızdaki birçok canlıyla karşılaşmanız mümkün oluyor. Maymun, kelebek, papağan, sinekkuşu, atmaca her an görülebiliyor. Vahşi doğa bununla da sınırlı kalmıyor. Siz yukarıda kalırken aşağıdan bir kayoti, vahşi kedi, yılan, zehirli kurbağalar geçebiliyor. Dağcılık yapma ve şelaleri gezme fırsatı da bulabileceğiniz tatilin gecesi 95 dolar.

Blue Forest Tree Houses / İngiltere

Çocuklar için ideal

İngiltere’nin güney doğusundaki Sussex’te bulunan Blue Forest Ltd. şirketi ağaç ev konusunda hizmet veriyor. Çocuklara oyun oynama yerinden çalışma odalarına, otellerden restoranlara isteyen herkese ağaç ev tasarlıyorlar. 20 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla istediğiniz yere istediğiniz şekildeki ağaç evinizi yaptırabiliyorsunuz. Dekorasyon sizin keyfinize kalıyor.

Woodpecker / İsveç

Mutfaklı meşe ağacı

Başkent Stockholm’ün batısındaki Vasteras’da şehrin içinde, ama farklı bir konaklama imkânı sunuluyor. Wasapark’ta bulunan meşe ağaçları meraklıları için bir tatil yerine dönüştürülmüş. Yerden 13 metre yükseklikte kalıyorsunuz. 150 dolardan başlayan fiyatlarla kalabileceğini odanızda tuvalet, küçük mutfak, çift kişilik yatak ve bir de balkon bulunuyor.