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Yaşam

Ağabeyinin kavga ettiği genci bıçakladı

28 Nisan 2009 12:52

Kayseri’de 16 yaşındaki Eren Taşkıran, kavga ettiği arkadaşının kardeşi H.K. tarafından bıçakla yaralandı.

Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Elibol Sokak'taki boş arazide meydana gelen olayda, Eren Taşkıran ile 18 yaşındaki Müslüm K. arasındaki şakalaşma kavgaya dönüştü. İddiaya göre olayı gören Müslüm K.'nın kardeşi 16 yaşındaki H.K. koşarak gelip Eren Taşkıran'ı sol göğsünden bıçakladı. Yakınları tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren Taşkıran tedavi altına alındı. Zanlı H.K. ise, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kardeşi Eren'i, hastanede kanlar içinde gören 18 yaşındaki ağabeyi Haydar Taşkıran, gözyaşlarını tutamadı.

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