T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağabeyinin eşini, boşanma duruşması günü öldürdü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde M

27 Şubat 2018 14:51

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde M.Ç., bugün boşanma davaları olan ağabeyinin eşi Kırgız asıllı Katherine Çetin\'i (34) boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.
Manavgat\'ta sabah saatlerinde polise giderek teslim olan M.Ç., Bahçelievler Mahallesi 5020 Sokak\'ta oturan ağabeyinin eşi 3 çocuk annesi Kırgız asıllı Katherine Çetin\'i gece boğarak öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis Katherine Çetin\'in cansız bedeniyle karşılaştı. Evde tek başına olan kadının vücudunda darp izine rastlanmazken, boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.
Katherine Çetin\'in ilçedeki bir alışveriş merkezinde çalıştığı, yurt dışında çalışan eşi Hamza Çetin\'den boşanmak istediği ve çiftin bugün Manavgat Aile Mahkemesi\'nde boşanma duruşmasının olduğu belirtildi.
Katherine Çetin\'in 3 çocuğuyla yaşadığı, M.Ç.\'nin dün gece gelip çocukları kendi evine götürdüğü, ardından yeniden eve gelerek kadını öldürdüğü bildirildi. M.Ç.\'nin polisteki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mithat ABAKANMANAVGAT Antalya DHA ANTALYA ManavgatKırgızKatherineManavgatBahçelievler MahallesiSokakEveEvdeHamzaManavgat Aile MahkemesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24