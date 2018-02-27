Ağabeyinin eşini, boşanma duruşması günü öldürdü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde M.Ç., bugün boşanma davaları olan ağabeyinin eşi Kırgız asıllı Katherine Çetin\'i (34) boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Manavgat\'ta sabah saatlerinde polise giderek teslim olan M.Ç., Bahçelievler Mahallesi 5020 Sokak\'ta oturan ağabeyinin eşi 3 çocuk annesi Kırgız asıllı Katherine Çetin\'i gece boğarak öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis Katherine Çetin\'in cansız bedeniyle karşılaştı. Evde tek başına olan kadının vücudunda darp izine rastlanmazken, boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Katherine Çetin\'in ilçedeki bir alışveriş merkezinde çalıştığı, yurt dışında çalışan eşi Hamza Çetin\'den boşanmak istediği ve çiftin bugün Manavgat Aile Mahkemesi\'nde boşanma duruşmasının olduğu belirtildi.

Katherine Çetin\'in 3 çocuğuyla yaşadığı, M.Ç.\'nin dün gece gelip çocukları kendi evine götürdüğü, ardından yeniden eve gelerek kadını öldürdüğü bildirildi. M.Ç.\'nin polisteki sorgusu sürüyor.



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