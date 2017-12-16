Ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesine bağlı Sarnıç köyünde, ağabeyi 46 yaşındaki Mehmet Yavaş\'ı av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen 31 yaşındaki Rüstem Yavaş, tutuklandı.

Olay, geçen perşembe günü, saat 16.30 sıralarında, Sarnıç Köyü Gökçesu mahallesinde meydana geldi. Köyde annesi 64 yaşındaki Zeliha Yavaş ile aynı evde oturan Rüstem Yavaş, ile ağabeyi Mehmet Yavaş, evlerinin bahçesindeki ahırda henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma ardından akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Rüstem Yavaş, av tüfeğiyle 2 el ateş ederek, ağabeyi Mehmet Yavaş\'ı öldürdü. Rüstem Yavaş, daha sonra eve geçerek kendini içeri kilitledi. İhbar üzerine evin önüne gelen jandarma ekipleri, Rüstem Yavaş\'ın teslim olması için ikna çalışmalarına başladı. 17 saat süren ikna çabalarının ardından Rüstem Yavaş, eve giren özel harekat polisleri tarafından yakalandı. İfadesi alınmak üzere jandarmaya götürülen Yavaş., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutukladı.

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