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Ağabeyini öldürdü, 'Uyuşturucu için para istedi' dedi (2)

TUTUKLANDI Şanlıurfa'da dün gece tartıştığı ağabeyi Vedat Ayhan’ı (34) tüfekle öldürüp kaçan ve polislerce gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen Mehmet Ayhan (29) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü

19 Ekim 2018 20:04

TUTUKLANDI
Şanlıurfa\'da dün gece tartıştığı ağabeyi Vedat Ayhan’ı (34) tüfekle öldürüp kaçan ve polislerce gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen Mehmet Ayhan (29) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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TUTUKLANDI ŞanlıurfaVedat AyhanıMehmet Ayhan
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