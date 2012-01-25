Ağabeyini kurtarmak için 35 kilo verdi

T24 - Nahçıvan'da yaşayan ve 7 yıldır karaciğer yetmezliği çeken Sayyad Hasanlı'ya, Azerbaycan'dan gelen ve ameliyat için 35 kilo veren kız kardeşinden alınan karaciğer dokusu nakledildi.



Türkiye'de nakil yapıldığını öğrenerek, Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ndeki Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvuran Nahçıvan Türk Lisesi Edebiyat Öğretmeni Sayyad Hasanlı, kız kardeşinden yapılan karaciğer dokusu nakliyle yeniden yaşama tutundu.



Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bülent Aydınlı, hem karaciğer hem böbrek naklinde Türkiye'de önemli bir noktaya geldiklerini söyledi.



Bir haftada iki canlı verici nakil yaptıklarını anlatan Aydınlı, ''Hasta Nahçıvan'da, kız kardeşi ise Azerbaycan'da yaşıyor. Hasta bize karaciğer nakli yapılması için kız kardeşini getirdi. Ancak kız kardeşi 105 kiloydu. Bizim canlıdan karaciğer alabilmemiz için yağlı olmaması, belli bir kiloda olması gerekiyor'' dedi.



Bunun üzerine, diyet polikliniğiyle görüşerek, hastanın kız kardeşine program uyguladıklarını ifade eden Aydınlı, donörün yaklaşık 6 ayda 35 kilo verdiğini ifade etti.



Doç. Dr. Aydınlı, şöyle konuştu:



''Cuma günü kız kardeşten aldığımız karaciğer dokusunu naklettik. Şu anda gayet sağlıklı ve dinç. Pazartesi günü de bir kız, babasına karaciğer dokusu verdi. Kızımız 20 yaşında ve henüz evli değil. 'Ben babamı kurtarabilmem için ne gerekirse yapacağım' dedi. Biz de oturduk, konuştuk. Bu kızımızdan, babasına nakil yaptık. İkisinin de sağlık durumu çok iyi ''



Atatürk Üniversitesi'ne artık yurt dışından da hastaların nakil için geldiğini belirten Aydınlı, Azerbaycan'dan gelen hastalara ikinci kez organ nakli yaptıklarını vurguladı. Doç. Dr. Aydınlı, ''Yeni hastanemize taşınacağız. Atatürk Üniversitesinde haftada iki tane karaciğer nakli yapılmasını hedefliyoruz. Farklı nakiller de yapmak istiyoruz. Arkadaşlarımızı da kutluyoruz. Ülkemizde çok sayıda organ nakli bekleyen arkadaşlarımız var'' diye konuştu.



Başarılı bir şekilde nakil yapılan 59 yaşındaki Sayyad Hasanlı da 7 yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiğini belirtti.



Nahçıvan Türk Lisesi'nde Edebiyat öğretmeni olduğunu anlatan Hasanlı, şöyle dedi:



''Bizim orada organ nakli diye bir şey yok. Erzurum'da böyle bir nakil yapıldığını duyduk. Oğlumla buraya geldik, ancak oğlumun dokuları uymadı. Onun için Azerbaycan'da yaşayan kız kardeşimi getirdik. Biraz kilo vermesi lazımdı. Gerekli kiloyu verdi ve doktorlar da nakil yaptı. Şu an çok mutluyum, yeni bir hayat yaşıyorum. Atatürk'ün dediği gibi, 'bizi Türk doktorlarına emanet eden' herkesten Allah razı olsun. Artık özlediğim yemekleri rahatça yiyebileceğim.''





'AĞABEYİMİ ÇOK SEVİNCE ZAYIFLADIM'



Azerbaycan'dan gelen 45 yaşındaki Malahat Okunduova ise ''Ben 105 kiloydum. Ağabeyime karaciğer dokusu verebilmem için zayıflamam gerekiyormuş. Diyet yazdılar, ben de uyguladım. Altı ayda zayıfladım. Kilo vermek çok kolay değildi ama azmedince, bir de ağabeyimi çok sevince zayıfladım'' diye konuştu.





