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Yaşam

Ağabeyinden 13 yıl sonra şehit oldu

Dün gece Hakkari Şemdinli'de teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Erkan Akdeniz'in ağabeyi Mehmet Akdeniz'in de 13 yıl önce şehit olduğu öğrenildi.

06 Temmuz 2010 03:00

T24- Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesine dün gece teröristlerce yapılan saldırıda şehit düşen Iğdırlı Erkan Akdeniz'in ağabeyi Mehmet Akdeniz'in de 1997 yılında şehit olduğu öğrenildi.


Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığına ait üs bölgesine, dün gece terör örgütü PKK üyelerince uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu şehit olan Erkan Akdeniz'in (21) ağabeyi Mehmet Akdeniz'in, 1997 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, bir operasyon sırasında mayın patlaması sonucu şehit olduğu belirtildi.


Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Kamber Güzelkaya,  acılarının büyük olduğunu belirterek, bir ailenin ocağına ikinci kez ateş düştüğünü söyledi.


Erkan'ın ağabeyi Mehmet Akdeniz'in 13 yıl önce Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir operasyon sırasında şehit düştüğünü kaydeden Güzelkaya, ''Erkan da ağabeyi gibi aynı kaderi paylaştı. Acımız çok büyük. Ailenin ocağına ikinci kez ateş düştü'' dedi.


Bu arada, şehit olan Erkan Akdeniz'in, Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe Yaylası'nda bulunan ailesine acı haberin verilmesi için bölgeye ekip gönderildi.

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