Adana’da borcunu istediği için ağabeyi tarafından bıçaklanan Uçak, polislere “Ağabeyimi tutuklayın, yoksa beni öldürür” dedi.



Adana’da 24 yaşındaki Sefer Uçak, 4 bin TL borcunu istediği ağabeyi 42 yaşındaki Müslüm Uçak tarafından bıçakla yaralandı. Ağabey gözaltına alınırken, para verdiğine çok pişman olduğunu söyleyen Uçak, polislere, ``Lütfen ağabeyimi tutuklayın. Yoksa çıkınca beni öldürür'' dedi.



100. Yıl Mahallesi 69080 Sokak Çiğdem Apartmanı B Blok 1'inci kat 2 numaralı evde oturan ve şehirler arası otobüs firmalarında muavinlik yapan Sefer Uçak, iddiaya göre, 5 ay önce otomobil alan ağabeyi Müslüm Uçak'a 4 bin TL borç vererek destek oldu. Aynı evde kalan iki kardeş, dün akşam saatlerinde konuşmaya başladı. Bir süredir çalışmayan Sefer Uçak, parasız kaldığını söyleyip, ağabeyinden borcunu vermesini istedi, iddiaya göre, Müslüm Uçak mafya tanıdığı olduğunu söyleyip, kardeşini tehdit etti. Kardeşinin ısrarı ve tavrına sinirlenen Müslüm Uçak, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşine saldırdı. Ağabeyinden kaçıp, apartmanın bodrum katına saklanan Sefer Uçak'ı köşeye sıkıştıran Müslüm Uçak'a eşi Serpil engel olmaya çalıştı. Araya giren eşini uzaklaştıran Müslüm Uçak, bıçağı kardeşine doğru salladı. Karnına isabet etmemesi için bıçağı tutmaya çalışan Sefer Uçak'ın eli kesildi, yüzünden de yaralandı. Bıçaklamayı bırakıp, kardeşini tekmeleyen Müslüm Uçak, bayılınca onu bıraktı. Komşuları ve yakınlarının haber vermesiyle gelen polis, öfkeli ağabeyi gözaltına aldı.



Yaralanan Sefer Uçak ise, çağrılan ambulansla Adana Numune Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki tedavi sonrası taburcu edilen Sefer Uçak, ağabeyinden şikayetçi oldu. Ağabeyine para verdiğine çok pişman olduğunu anlatan Uçak, ``5 ay önce otomobil almak için para istedi, ben de güvenerek ona 4 bin TL verdim. Parayı gitmiş pavyonlarda, barlarda kadınlarla yemiş. Ben de paramı istedim. Sinirlenip, beni öldürmekle tehdit etti. Israr edince bıçakladı. Keşke vermeseydim. Ben insanlık yapıyorum, o hayvanlıkla karşılık veriyor bana. İnsan kardeşine böyle yapar mı? Lütfen ağabeyimi tutuklayın, yoksa beni öldürür'' dedi.

