Ağabeyden 9 yıl sonra gelen itiraf: ÖLDÜRDÜK

T24 - Küçükçekmece’de, dokuz yıl önce “Erkeklerle geziyor” iddiasıyla boğularak öldürülen 17 yaşındaki Çimen Yüksel’in ağabeyi Savaş Yüksel kardeşini diğer erkek kardeşleriyle öldürdüklerini itiraf etti.



17 yaşındaki Çimen Yüksel, 'Erkeklerle geziyor dedikodusu yüzünden erkek kardeşler toplanıp ölüm kararı aldık. Küçüğümüz uykuda boğdu. Kız kardeşim her gece rüyama giriyor. Bize yazıklar olsun' dedi.



Küçükçekmece’de, dokuz yıl önce “Erkeklerle geziyor” iddiasıyla boğularak öldürülen 17 yaşındaki Çimen Yüksel’in ağabeyi Savaş Yüksel’in “Kız kardeşim her gece rüyama giriyor. Artık uyuyamıyorum. Onu biz ailesi öldürdük” şeklindeki ihbarıyla aydınlandığı ortaya çıktı. Ölüm kararını erkek kardeşlerin ortak aldığı, cinayet işinin en küçük kardeşleri İzzet’e verildiği, Çimen uyurken kabloyla boğulduğu belirlendi. Çimen’in anne ve babası ile üç erkek kardeşi tutuklandı.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Ağabey Savaş’ın itirafları üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri İstanbul, Antalya ve Zonguldak’ta aileye ait adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda Çimen’in 53 yaşındaki annesi Şerife, 55 yaşındaki babası Yaşar, 22 yaşındaki kız kardeşi Hatice ile ağabeyleri 35 yaşındaki Savaş, 31 yaşındaki Seven ve 29 yaşındaki İzzet gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan sorgulama sonucunda Çimen’in, “Açık saçık giyiniyor. Erkeklerle geziyor” şeklindeki dedikodular yüzünden öldürüldüğü belirlendi. İddiaya göre, Çimen hakkında dedikoduların artması üzerine erkek kardeşler toplanıp “Bu kız bizim onurumuzu, namusumuzu lekeliyor” diyerek öldürülmesine karar verdi. Öldürme işi en küçük kardeş olan İzzet’e verildi. İzzet de zorluk çıkmaması için kardeşi Çimen’i uyuduktan sonra kabloyla boğdu. Kardeşler, öldüğünden emin olduktan sonra Çimen’i Şile yolunda boş bir araziye gömdü.



‘Onu biz öldürdük’



Ağabey Savaş, dokuz yıldır huzursuz olduğunu, vicdanının sesini dinleyip cinayeti itiraf ettiğini belirterek, şunları anlattı:



“Kız kardeşim her gece rüyama giriyor. Artık uyuyamıyorum. Onu biz öldürdük. Kız kardeşim hakkında mahallede dedikodular dolaşıyordu. Kendisini kenara çekip defalarca uyardık. Ancak buna rağmen düzelme göremedik. Biz de üç erkek kardeş oturup aramızda konuştuk. Kız kardeşimiz onurumuzu namusumuzu kirletiyor, diye düşündük. Sessiz bir şekilde öldürülmesi en kesin çözümdü. Bunun için de aramızda en küçük olan İzzet’i görevlendirdik. İzzet, Çimen uyuduğu sırada odasına girip kabloyu boynuna dolayarak sıktı. Boğulduğundan emin olduktan sonra cesedini arabayla Şile yolunda boş bir araziye gömdük. Bu olan bitenden aileden herkesin haberi vardı. O zamanlar kurtulduğumuzu, temizlendiğimizi sandık ama şimdi çok pişmanım. Yaptığımız insanlık dışı. Bunu yabancı bile yapmazdı. Bize yazıklar olsun.”



Annenin suskunluğu



Anne Şerife Çimen ise Çimen’in öldürüldüğünü sonradan öğrendiğini belirterek “Kızımı kaybettim bari diğer çocuklarımı kaybetmeyeyim, dedim. Kimseye söyleyemedim. Çok pişmanım” dedi. Baba Yaşar ise “Hiçbir olaydan haberim yoktu. Öldüreceklerini bilmiyordum. En son ben öğrendim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından altı kişi Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılar adliyeye girişte kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına küfürlü saldırıda bulundu. Çimen’in annesi, babası ve üç erkek kardeşi tutuklanıp Metris Cezaevi’ne gönderildi.



Bu arada Çimen’in Kurtköy Şile yolu üzerinde gömüldüğü söylenen ormanlık alanda inceleme yapıldı. Ancak ilk yapılan incelemelerde aradan çok uzun süre geçtiği için zanlılar cesedi nereye gömdüklerini hatırlayamadı. Bunun üzerine cesedin olabileceği beş farklı yerde kazı yapıldı ancak Çimen’in cesedine rastlanılamadı. Aramalara birkaç gün ara verildi.