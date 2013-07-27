Ağabey Korkmaz: Bizim fidanlarımızı kestiler ama burada orman var

Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ali İsmail Korkmaz'ın ve Lice’de karakol yapımını protesto ederken vurularak öldürülen Medeni Yıldırım’ın aileleri, Kızılay’da Sarısülük’ün ölümünün 40. gününde, vurulduğu yerde biraraya geldi. Güvenpark’ta toplanan kalabalığa seslenen aileler “Fidanlarımızı kestiler ama karşılarına bir orman çıktı” dedi.

Mehmet Bilber'in radikal.com.tr'de yayyımlanan haberine göre, anmaya Sarısülük gibi eylemler sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ali İsmail Korkmaz ile Lice’de karakol yapımını protesto ederken öldürülen Medeni Yıldırım’ın aileleri de katıldı. Çocuklarının resimlerini taşıyan aileleri burada büyük bir kalabalık karşıladı. Güvenpark’ta toplanan kalabalık ‘Ağlama ana evlatların burada’, ‘Bu daha başlangıç mücadeleye devam’ sloganları attı.

Kalabalığa seslenen aileler evlatlarını öldürenlerden hesap sorulmasını istedi. Medeni Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım kalabalığa Kürtçe seslendi. Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi ise konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Ağabey Korkmaz “Bizim fidanlarımızı kestiler ama burada bir orman var” dedi.