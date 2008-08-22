Ağabey Hayal teşhis edildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürüldüğü gün suikastin azmettircisi olmakla suçlanan Yasin Hayal'in ağabeyinin de İstanbul'da olduğu kesin olarak belirlendi. Suikastin üzerinden 2 yıl geçmesinin ardından gözaltına alınan Yasin Hayal'in ağabeyi Osman Hayal için ek gözetim süresi alındı.



Tanık yüzleştirilmesi yaptırılan Hayal'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanamadığı yarın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.



Osman Hayal'in, Hrant Dink'in vurulması anında olay yerinde olan tanıklarla yüzleştirildiği belirtildi.



Hayal'in emniyette verdiği ifadesinde, olay günü İstanbul'da olduğunu kabul ettiği, iş bulmak için İstanbul'a geldiğini söylediği ve Ümraniye'de dayısının evinde kaldığını söylediği öğrenildi. Bu nedenle Hayal'in dayısının tanık olarak dinlendiği de ifade edildi. Hayal'in telefonunun olay günü Ümraniye'den sinyal verdiği kesin olarak belirlendi. Ancak bu sinyalin saat kaçta verildiği konusunda açıklama yapılmadı. Oysa suikastin ardından adı gündeme gelen ve tetikçi Ogün Samast'a yardım edip etmediği konuşulan Ağabey Hayal ve yakınları Osman Hayal'in istanbul'da bulunmadığını ileri sürmüşlerdi.







