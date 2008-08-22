Ağabey Hayal de gözaltında

Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal'in ağabeyi Osman Hayal, cep telefonunun suikast tarihinde İstanbul'da sinyal vermesine ve çelişkili ifadelere rağmen, cinayetten 19 ay sonra gözaltına alındı



Hrant Dink cinayetinin ardından ifadesi alınan Osman Hayal’in olayla ilgili olarak tekrar sorgulanmasını isteyen İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verdi. Ekipler, Osman Hayal’i dün sabah saatlerinde gözaltına aldı.



Fatih Adliyesi Adli Tabip’te sağlık kontrolünden geçirilen Osman Hayal, “Neden gözaltındasınız?” sorusuna yanıt vermedi. Osman Hayal, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı.



Ümraniye'den sinyal almış



Suikastla ilgili yapılan araştırma kapsamında, Osman Hayal'in cep telefonunun İstanbul'da sinyal aldığı yerler arasında Ümraniye Çakmak Mahallesi de olduğu öğrenildi. Bu konuyla ilgili sorgulanan Osman Hayal'in 0538'le başlayan cep telefonu numarasının 13-20 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da sinyal verdiği belirlenmişti.



Gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Hayal'in orgusu Terörle Mücadele Şubesi'nde sürerken baba Bahattin Hayal ise oğlu Osman'ın, Dink cinayetinin olduğu tarihlerde İstanbul'da olduğunu kabul etti. Baba Hayal, oğlunun o dönemde Ümraniye'de dayısının inşaatında çalıştığını söyledi.



Hrant Dink cinayeti, Ankara İstihbarat Daire Başkanlığı ile İstanbul Emniyeti’nin arasını açmıştı.

Ankara İstihbarat Daire Başkanlığı, Trabzon Emniyeti’nin Yasin Hayal’in Dink’i öldürmek üzere İstanbul’a giderek fırıncı olan ağabeyi Osman Hayal’in evinde kalacağı yönündeki istihbaratı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiğini açıklamış, İstanbul Emniyeti’nin adrese bile gitmeyerek gerekli araştırmayı yapmadığını iddia etmişti.



İstanbul Emniyeti, adrese ekiplerin gittiğini, adreste fırın bulunamadığını ve Osman Hayal’in de bir süredir İstanbul dışında yaşadığını belirlemişti.



‘Polis ikinci kişiyi arıyor’



Bu arada Yasin Hayal’in avukatı Fuat Turgut, yaptığı açıklamada, polisin Dink’in öldürüldüğü tarihte Ogün Samast’ın yanında bulunan ikinci kişiyi araştırdığını belirtti.











