Ağa takılan caretta caretta kurtarıldı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’nda balıkçıların ağına takılan caretta caretta, sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Lapseki ilçesi Gürecealtı açıklarında dün sabah bir caretta caretta, balıkçıların uzatma ağına takıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı\'na bildirdi. Görevlendirilen sahil güvenlik ekibi, caretta carettayı ağları keserek kurtardı. Yapılan kontrolde yarası olmadığı belirlenen caretta caretta, doğal ortamına salındı.

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